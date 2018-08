Couple : les disputes conjugales nuisent à la santé de votre intestin

La vie conjugale n’est jamais un long fleuve tranquille et lorsque la relation est un peu trop mouvementée, votre santé peut en pâtir. Des chercheurs américains ont trouvé un lien entre des disputes conjugales fréquentes et le risque de développer certaines maladies. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Psychoneuroendocrinology.

43 couples analysés

Les tensions, disputes et autres chamailleries augmentent le stress. Les chercheurs de l’université de l’Ohio ont voulu comprendre quelles en étaient les conséquences potentielles sur la santé. Pour ça, ils ont recruté 43 couples mariés en bonne santé. Ces derniers ont répondu à des questionnaires sur leur relation amoureuse et ont ensuite été encouragé à parler ensemble de leurs sujets de dispute. Les chercheurs les ont laissé seuls pendant 20 minutes mais ont filmé leurs échanges. Ensuite, ils ont visionné ces séquences en analysant les marques d’hostilité comme les critiques, ou lorsque l’un d’eux roulait des yeux en signe de désaccord. Des prises de sang ont été réalisées avant et après les discussions.

Le syndrome de l’intestin perméable

Les chercheurs ont étudié le taux d’un biomarqueur associé au syndrome de l’intestin perméable : la protéine LBP. Tous les médecins à travers le monde ne sont pas d’accord sur l’existence ou non de ce syndrome, mais pour ceux qui y croient, il serait responsable de maladies comme la fatigue chronique ou la sclérose en plaques. Selon eux, des bactéries et autres toxines passeraient dans le sang à travers l’intestin poreux et provoqueraient des maladies.

Un risque d’inflammation plus élevé

Les personnes qui ont eu les comportements les plus hostiles pendant la discussion avaient les plus fort taux de protéine LBP. Ce taux était encore plus élevé chez les patients ayant déjà fait une dépression ou sujets aux troubles de l’humeur. Selon les scientifiques, la protéine LBP serait aussi liée au niveau d’inflammation. Les patients avec les plus forts taux de LPB avaient en moyenne un niveau de protéine C-reactive, celle qui atteste d’une inflammation, 79 % plus élevé. Les couples se disputant souvent auraient donc plus de risques d'être touchés par le syndrome de l'intestin perméable et donc par certaines maladies.

Ces conclusions n’ont pas vraiment surpris Janice Kiecolt-Glaser, l’une des auteures principales de cette étude : "le stress conjugal est particulièrement fort parce que votre partenaire est souvent votre principal soutien, et lors d’un mariage compliqué, il devient votre principale source de stress". Avec ces résultats, l’expression " se marier pour le meilleur comme pour le pire" prend tout son sens.