Comment éviter que son enfant ne devienne myope ?

L'ESSENTIEL Deux associations donnent des conseils pour prévenir et ralentir la myopie chez les enfants.

Elles mettent également l’accent sur la nécessité d’une surveillance régulière chez l’ophtalmologiste, généralement 1 à 2 fois par an.

La Société Française d’Ophtalmologie (SFO) et à la Société Française des Ophtalmologistes Adaptateurs de Lentilles de Contact (SFOALC) publient des recommandations pour freiner l’évolution de la myopie chez les enfants.



En prévention



Pour tous les enfants, en prévention, il faut :

- privilégier les activités à l’extérieur à la lumière du jour plusieurs heures par jour (ou à défaut derrière une vitre),

- éviter/réduire les activités prolongées en vision de près (faire des pauses régulières),

- éloigner les écrans (tablettes, téléphones, ordinateurs...) à plus de 35 cm des yeux,

- éviter la lecture avec une lumière artificielle faible.

Soins possibles



Si une myopie évolutive est diagnostiquée, peuvent être proposés seuls ou en association :

- une correction optique adéquate,

- des verres anti myopie,

- des lentilles de nuit ou orthokératologie,

- des lentilles de jour de freination myopique. "Pour toutes les lentilles, l’entretien et les règles d’hygiène sont les mêmes que pour des lentilles classiques. Elles doivent être portées quotidiennement pour être efficaces", précisent les experts.

- Un collyre à base d’atropine à faible concentration (des études cliniques sont en cours pour juger de l’efficacité de l’atropine en fonction des différentes concentrations).



Surveillance



Les recommandations des sociétés savantes précisent, en outre, que ces traitements "ont pour but de freiner l’évolution de la myopie et non de la faire disparaître", et "devront généralement être poursuivis pendant plusieurs mois, voire années sans interruption sous peine de voir la myopie réaugmenter". Elles mettent également l’accent sur la nécessité d’une surveillance régulière des enfants chez l’ophtalmologiste, généralement 1 à 2 fois par an, et déterminée au cas par cas.