Elon Musk fait quatre tests antigéniques: deux sont positifs et deux négatifs

Deux sur quatre, cela n’aide pas vraiment à y voir clair. Le milliardaire américain Elon Musk, patron des entreprises Tesla, a partagé sur Twitter une anecdote qui lui est arrivée récemment. Dans son message, il explique avoir fait quatre tests antigéniques le même jour pour savoir s’il était atteint de la Covid-19. Sur les quatre tests, deux se sont montrés positifs et deux se sont révélés négatifs.





Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.