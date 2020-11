Comment la Covid-19 bouleverse la vie des anciens malades

L'ESSENTIEL La Covid-19 touche à tous les aspects de la vie, et pas seulement la santé.

Deux mois après, nombre de personnes ont par exemple dû rationner leur nourriture ou leur médicament à cause des pertes financières engendrées par la maladie.

Certaines personnes sont mêmes devenus dépendantes à cause du coronavirus, ne pouvant plus assurer leurs soins tout seuls.

La Covid-19 ne laisse pas que des traces sur la santé, elle chamboule également notre vie. Dans une étude publiée le 11 novembre 2020 dans Annals of Internal Medicine, des chercheurs de l’université du Michigan ont noté tous les aspects de nos vies qui étaient perturbés par la Covid-19.

Une souffrance au-delà du physique

Pour comprendre ce que la Covid-19 avait changé dans la vie des personnes qui l’ont contracté, ils ont 488 patients survivants de la Covid-19, environ deux mois après leur sortie de l’hôpital. Dans les deux mois qui ont suivi leur sortie de l’hôpital, près de 7% des patients sont morts et plus de 10% ont été traités dans une unité de soins intensifs.

“Ces données suggèrent que le fardeau de COVID-19 s'étend bien au-delà de l'hôpital et bien au-delà de la santé, indique Vineet Chopra, auteur principal de l’étude et chef de service au centre médical de l’université du Michigan. Les conséquences mentales, financières et physiques de cette maladie chez les survivants semblent considérables.”

Plus de 39% des patients interrogés ont indiqué ne pas avoir repris leurs activités normales deux mois après avoir quitté l’hôpital. Dans le même temps, 12% des patients affirmaient ne plus pouvoir assurer eux-mêmes les soins de base. Près de 23% des patients ont déclaré avoir le souffle coupé juste en montant des escaliers et un tiers d’entre eux présentait des symptômes permanents de la Covid-19, comme la perte de goût ou d’odorat.

Des lourdes répercussions sur leur vie

Chez les personnes qui avaient un emploi avant la crise de la Covid-19, 40% d’entre elles pensent qu’elles ne pourront pas retourner au travail, soit parce qu’ils ont été licenciés entre-temps, soit parce que les problèmes de santé causés par le coronavirus sont trop importants. Près de 10% des sondés déclarent avoir utilisé la plupart ou la totalité de leurs économies, et 7% ont avoué commencer à rationner la nourriture, le chauffage et les médicaments en raison de leur coût.

“Le nombre de personnes qui se débattent après la Covid-19 donne une nouvelle urgence à l'élaboration de programmes visant à mieux promouvoir et soutenir la guérison après une maladie aiguë”, souligne Hallie Prescott, autrice principale de l’étude et pneumologue au centre médical de l’université du Michigan.