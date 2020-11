Covid-19 : plus le nombre de cas augmente, plus nous sommes anxieux

L'ESSENTIEL Selon des chercheurs danois, à chaque fois que 100 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 sont recensés, 7 000 nouvelles personnes anxieuses font leur apparition.

Cela se traduit par un sentiment de solitude exacerbé qui a des répercussions sur la santé mentale des personnes.

Pour se prémunir de cette anxiété, il est préconisé de se focaliser sur son bien-être, en réalisant des activités artistiques ou relaxante, comme la peinture ou le yoga.

L’épidémie de Covid-19 nous angoisse. Des chercheurs danois constatent que plus l’épidémie prend de l’ampleur, plus le risque d’anxiété dans la population augmente. Ces scientifiques de l’Institut danois de recherche ont interrogé plus de 3 200 personnes, à plusieurs reprises entre les mois d’avril et de juillet. La plupart d’entre elles vivaient dans des pays anglophones. Les données leur ont permis de comprendre l’iinfluence de la Covid-19 sur le bien-être et sur nos comportements sociaux.

Une corrélation entre anxiété et augmentation des cas

“Avec la hausse des cas de coronavirus, les personnes interrogées se sont senties plus anxieuses, ont déclaré s’ennuyer davantage, être moins fières, moins heureuses et moins détendues", expliquent les chercheurs. En même temps qu’ils questionnaient les participants, ils ont étudié les courbes d’évolution de l’épidémie dans les différents pays du globe. Cette analyse leur permet d’affirmer que pour un million d’habitants, 100 nouveaux cas de Covid-19 sont associés à 7 200 nouveaux cas d’anxiété.

La solitude, l’une des principales sources d’anxiété

Les réponses des participants montrent que la solitude est la principale cause d’anxiété pendant cette période. Nous ne sommes pas tous égaux face à ce sentiment : les personnes célibataires et celles au chômage sont plus susceptibles d’en souffrir. Les données indiquent également que les jeunes sont plus fragiles face à la solitude : 32% des 18-24 ans déclarent se sentir très seuls, contre 16% des plus de 64 ans. La crise économique est l’une des principales préoccupations des personnes anxieuses.

L’anxiété peut être passagère et si elle persiste, une prise en charge adéquate permet d'en venir à bout. Pour cela, il est nécessaire de disposer de structures adaptées. En octobre, l’Organisation mondiale de la santé appelait les pays à investir pour assurer la santé mentale de leurs citoyens. Sur les 130 pays analysés par l’OMS, seulement 17% consacraient un budget suffisant à la santé mentale et au soutien psychosocial dans le cadre de leurs plans de lutte contre la Covid-19.

Comment réduire l’anxiété ?