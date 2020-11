Aux États-Unis, les moins de 30 ans respectent peu les gestes barrières

L'ESSENTIEL Le pourcentage d'adultes respectant le port du masque est passé de 78% en avril à 89% en juin 2020.

Port du masque, lavage de mains, distanciation sociale… Les gestes barrières nécessaires pour limiter les risques d’infection à la Covid-19 sont désormais bien connus de toutes et de tous. Mais dans quelle mesure sont-ils respectés ? Pour évaluer le degré de rigueur avec lequel les gens appliquent ces précautions le CDC, équivalent américain de la HAS, a mené une enquête auprès d'Américains âgés de plus de 18 ans.

Selon ce rapport publié mardi 27 octobre, le pourcentage d'adultes respectant le port du masque est passé de 78% en avril à 89% en juin 2020. D’après l’étude du CDC, les comportements visant à respecter la distanciation sociale étaient plus faibles chez les personnes âgées de 18 à 29 ans.

En dehors du port du masque, tous les autres gestes barrières (notamment la distanciation sociale en public et le lavage des mains) ont diminué, à l’exception du comportement consistant à éviter les restaurants, qui reste relativement stable.

L'infection peut être grave à tout âge

Les conclusions de l’enquête rappellent la nécessité d'informer les jeunes adultes non seulement sur le risque potentiel que le virus pourrait produire sur leur santé, mais également sur le rôle important que ces derniers jouent dans la propagation de la Covid-19.

"Les jeunes ont un risque plus faible d'être hospitalisés ou de mourir de la Covid-19, mais l'infection peut devenir grave chez les personnes de tous âges, y compris celles qui sont par ailleurs en bonne santé", souligne le rapport.

"Il est essentiel de réduire le taux d'infection chez les personnes âgées de 20 à 30 ans pour maîtriser la pandémie", renchérit le Dr Robert Glatter, médecin urgentiste à l'hôpital Lenox Hill de New York, interrogé par le site américain Healthline.