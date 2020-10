Comment faire accepter le port du masque dès 6 ans ?

L'ESSENTIEL Les enfants à partir de 6 ans devront porter le masque à l'école

Pour les aider à respecter cette mesure, les parents doivent donner l'exemple en portant eux-même le masque

Montrer ce que le port du masque peut avoir de "ludique" peut faciliter son acceptation par les enfants

Dans le cadre des nouvelles mesures pour prévenir l'évolution de la pandémie de Covid-19, le Premier ministre Jean Castex vient d'annoncer que le port du masque devient obligatoire dès l'âge de 6 ans à l'école. Si de nombreux parents et professionnels de santé sont inquiets de cette nouvelle mesure, les enfants, quant à eux, accepteraient plutôt bien le port du masque, même prolongé.

Plusieurs études montrent le risque de transmission par les enfants

L'extension du port du masque obligatoire aux enfants à partir de 6 ans répond, entre autres, à certaines études (1) ayant montré que le coronavirus détecté dans le nez des enfants est 10 à 100 fois plus élevé que celui des adolescents ou des adultes. Si globalement le rôle de transmission des enfants aux autres tranches d’âge dans la population est encore débattu, il est certain que les interactions sociales entre enfants peuvent être propices à la transmission (2).

Porter un masque, ouvrir régulièrement les fenêtres, appliquer la distanciation physique et le lavage régulier des mains devrait pouvoir réduire le risque de transmission au primaire, tout en permettant aux enfants de se rendre à l'école De nombreux pays, comme la Corée du Sud, l'Espagne ou l'Italie, ont déjà adopté cette mesure et apporte leur retour d'expérience plutôt positive dans l'ensemble.

Expliquer à l'enfant la raison du port du masque

À partir de l'âge de 6 ans, les enfants peuvent comprendre l'intérêt de porter un masque, ou de se laver les mains. Ils sont d'ailleurs à un âge où ils aiment se conformer aux adultes et appliquer les règles. La première chose est donc de leur montrer l'exemple en portant soi-même un masque lorsqu'il est obligatoire ou en expliquant à votre enfant que vous le portez au travail.

Prenez le temps de discuter avec lui pour lui expliquer qu'en portant un masque, il protège les autres du virus. Pour cela vous pouvez faire appel à ses personnages de jeux préférés auquel ils s'identifient, choisir un masque qui lui plaît et qui représente son héros, et éventuellement le faire passer pour un déguisement (3).

Que faire si mon enfant ne veut pas porter de masque ?

Que ce soit par peur ou rébellion, si votre enfant refuse de porter un masque, il est important de favoriser la discussion pour comprendre les raisons de son refus. Parlez-lui de l'utilité du masque, et n'hésitez pas à le rendre plus attractif en le décorant par exemple ou en lui montrant la meilleure façon de le mettre devant un miroir ou sur une peluche. S'il craint de pouvoir faire ses activités ou ses devoirs avec le masque, vous pouvez lui proposer de s'entraîner en le portant à la maison par exemple.

Chez les plus grands, vous pouvez visionner ensemble les vidéos de certains youtubeurs qui portent le masque et expliquent éventuellement comment le mettre. En préadolescence, votre enfant commence à se soucier de son image et appréciera de pouvoir s'identifier ainsi.

Normaliser ainsi le port du masque dans différentes situations, avec ses copains et copines et dans la famille permet aux enfants de comprendre son intérêt, surtout à un âge où ils aiment se rendre utiles.

