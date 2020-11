J’ai travaillé pendant 23 ans à l’hôpital, et j’y ai connu l’époque où les traitements duraient un an, avec des effets indésirables lourds, pour ne guérir que 5 à 10% des patients.

En France, on estime qu’il reste environ 90 000 patients à dépister et à traiter. Comme la majorité d’entre eux ne savent pas qu’ils sont malades, on doit, pour parvenir à éradiquer l’hépatite C en 2025, mettre en priorité l’accent sur le dépistage.

Il existe trois catégories de malades à dépister. La première est constituée d’usagers de drogues, qu’ils s’injectent ou qu’ils sniffent. La deuxième concerne les migrants en provenance de pays où l’hépatite C circule beaucoup. La dernière catégorie se réfère à des personnes au profil plus classique, âgées de 50 ans ou plus, qui ont probablement été contaminées il y a de nombreuses années lors d’une transfusion sanguine. Notons également que les populations carcérales sont plus porteuses du virus que la moyenne.

Les antiviraux de première ligne ne fonctionnent pas dans 1% des cas. On emploie alors les traitements de deuxième ligne, qui là marchent sur 90% des malades.

Les échecs de traitement s’expliquent en général par un mauvais suivi des prescriptions, qui sont plus difficiles à respecter pour les populations précaires et vulnérables.

Attendre que les malades viennent se faire dépister dans les laboratoires d’analyse ne fonctionne pas. Le but de ces initiatives locales est donc d’aller vers eux, pour développer une stratégie de micro-élimination de l’hépatite C.