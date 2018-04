Hépatite C : les recommandations des hématologues pour éradiquer la maladie d'ici à 2025

"A l’étranger, l’expérience de prescription du traitement antiviral par tous les médecins a montré une augmentation significative du nombre de patients traités, explique le Professeur Christophe Bureau, secrétaire général de l’AFEF. Il est donc indispensable d’élargir l’autorisation de prescription des agents antiviraux directs à l’ensemble des médecins". Selon lui, seules ces trois mesures "permettront d’espérer une élimination du VHC avant 2025".

40 à 50% ignorent l eur séropositivité

Depuis quelques semaines déjà, deux traitements efficaces sont enfin disponibles en pharmacie. Leur prix élevé (28 000 euros pour huit ou douze semaines de traitement) ne constitue pas un obstacle. Les seuls freins à ce jour estiment les spécialistes, restent le nombre réduit de prescripteurs et l'absence de dépistage précoce obligatoire. Selon Christophe Bureau "120 000 patients restent à traiter et plus de la moitié ne sont pas dépistés". Or, on estime que l'hépatite C serait responsable de 40 % des cirrhoses graves, de 60 % des cancers du foie et de 30 % des greffes de foie. Aussi alarmant : 40 à 50 % des personnes affectées par le VHC ignoreraient leur séropositivité.