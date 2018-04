Hépatite C : les chercheurs découvrent un nouveau traitement efficace et beaucoup moins cher que ceux actuels

71 millions de personnes sont porteuses de l’hépatite C dans le monde d’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 400 000 personnes en meurent chaque année.

Aujourd’hui, les traitements disponibles sont extrêmement coûteux. Il faut compter 28 000 euros environ pour huit à douze semaines de soin. Une recherche réalisée par l’association Drugs for Neglected Diseases Initiative atteste de l’efficacité d’une nouvelle combinaison de traitements pour soigner la maladie, beaucoup moins chère que les médicaments utilisés jusqu’ici.

Un traitement à 300 dollars

Les chercheurs ont testé l’efficacité de la combinaison de sofosbuvir et de ravidasvir en Malaisie, pour un coût de 300 dollars pour 12 semaines. Soit 93% moins cher que les traitements actuels. A la fin des 12 semaines d’essai, 97% des patients étaient guéris, y compris les patients atteints par plusieurs facteurs de risques (cirrhose, patients séropositifs, etc).

Mieux soigner pour éradiquer la maladie

Ces traitements représentent un espoir de guérir plus de personnes atteintes de la maladie. En France, le gouvernement veut éradiquer la maladie d’ici à 2025. Pour cela, les hépatologues français recommandent d’ouvrir la prescription de ces traitements aux médecins généralistes pour certains types de patients : ceux qui n’ont jamais été traités pour l’hépatite C, non infectés par le VIH, l’hépatite B et qui n’ont pas eu de cirrhose. Car 120 000 personnes ne sont pas traitées en France d’après l’association française des hématologues.

Découvrez notre émission Hépatite C : on ferme ?