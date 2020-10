Troubles affectifs et comportementaux dans l'enfance et l'adolescence : le risque d'une santé dégradée à l'âge adulte

L'ESSENTIEL Souffrir d'anxiété, de dépression ou de troubles du comportement durant son enfance et adolescence où depuis uniquement l'adolescence semble durablement stresser l'organisme même à l'âge adulte.

Plus édifiant, ces personnes ont un risque de mortalité prématurée plus élevé que les personnes sans ces problèmes de santé mentale durant leur minorité.

Les femmes de ces groupes sont particulièrement touchées par des problèmes de cholestérol et d’obésité abdominale.

Ces résultats, s'ils sont causaux et généralisables aux cohortes plus jeunes, peuvent impliquer que des interventions efficaces sur la santé mentale au début de la vie ont le potentiel de modifier la distribution des risques et d'améliorer la santé de la population” préconisent les auteurs de l'étude.

fibrinogène (facteur de coagulation sensible au stress), la protéine C-réactive (marqueur des inflammations), l'hémoglobine glyquée (indicateur de la concentration du glucose dans le sang sur trois mois), le cholestérol des lipoprotéines de haute et basse densité (marqueur du risque d'athérosclérose), le volume expiratoire forcé (marqueur de la santé respiratoire), la pression artérielle et le rapport taille/hanche (indicateur du risque cardiaque et du risque de mortalité prématurée ). À cela, les scientifiques ont également recensé les causes de mortalité si elles sont survenues avant le 50ème anniversaire et les autres données sur la mortalité.

Troubles affectifs et comportementaux : une moins bonne santé et une mortalité prématurée plus élevée

iveaux moins favorables de fibrinogène à l'âge moyen” par rapport au groupe 1, le groupe témoin. Ils remarquent également que les femmes de ces groupes 2 et 4 souffrent également d'un plus fort taux de lipoprotéines de haute densité et d'obésité abdominale que celles du groupe 1. Or, le risque de mortalité prématurée toutes causes confondues est aussi plus élevé dans ces groupes 2 et 4. “