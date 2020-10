Témoignage bouleversant de Catherine Laborde : c'est quoi, la maladie à corps de Lewy ?

L'ESSENTIEL Catherine Laborde a de nouveau livré un témoignage poignant sur la maladie à corps de Lewy, dont elle souffre depuis 2014.

En France, près de 200 000 personnes seraient atteintes par cette maladie, dont 67% qui ne sont pas diagnostiquées.

Cette maladie complexe emprunte certains symptômes à la maladie d’Alzheimer et à la maladie de Parkinson.

Il n’existe pas de traitements spécifiques de cette atteinte neurodégénérative.

“C'est la maladie qui va l'emporter je pense à un moment ou à un autre, c'est dommage, j'aurais bien aimé que ça dure encore longtemps. Mais je sais bien qu'il y a un moment où ça doit s'arrêter". Le regard triste, Catherine Laborde a de nouveau livré un témoignage poignant sur la maladie à corps de Lewy, dont elle souffre depuis 2014.

Seconde démence neurodégénérative la plus fréquente

Peu connue, la maladie à corps de Lewy, aussi appelée démence à corps de Lewy (DCL), est pourtant la seconde démence neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d’Alzheimer. En France, près de 200 000 personnes seraient atteintes par cette maladie, dont 67% qui ne sont pas diagnostiquées. “C’est une maladie complexe qui emprunte certains symptômes à la maladie d’Alzheimer et à la maladie de Parkinson, donc difficile à reconnaître ou à diagnostiquer", précise la Fédération pour la recherche sur le cerveau.



Cette pathologie affecte surtout les parties du cerveau liées aux fonctions cognitives et du mouvement. Les symptômes rassemblent, entre autres, des fluctuations des performances cognitives, avec notamment des variations de l’attention et de la vigilance, des hallucinations visuelles récurrentes et des tremblements (un syndrome moteur parkinsonien, NDLR).

Critères secondaires associés

Il existe également des critères secondaires associés à la maladie à corps de Lewy. Ils sont plus rares, mais ils renforcent le diagnostic:



- Sensibilité aux neuroleptiques.

- Chutes fréquentes.

- Syncopes et/ou pertes de conscience transitoires.

- Délires systématisés.

- Hallucinations autres que visuelles.

- Trouble du comportement en sommeil paradoxal.

- Dépression.

Des inclusions neuronales

Les corps de Lewy sont des inclusions neuronales porteurs d’une protéine appelée alpha-synucléine, dont l’accumulation anormale interrompt les messages transmis par le cerveau. Les diverses manifestations des symptômes sont directement liées à leur répartition. Ainsi, lorsqu’ils se trouvent dans la région de l’hippocampe, on observe des troubles de la mémoire. S’ils sont localisés dans les aires visuelles associatives de la partie postérieure du lobe temporal, les patients sont victimes d’hallucinations. Si les corps de Lewy se concentrent dans la région pariétale droite responsable de l’analyse spatiale, les patients ont des difficultés à s’orienter. La démence à corps de Lewy se distingue de la maladie d’Alzheimer par une détérioration plus marquée et plus rapide des facultés mentales.

Pas de traitements spécifiques

Actuellement, il n’existe pas de traitements spécifiques de cette atteinte neurodégénérative. “Le traitement de la démence à corps de Lewy est symptomatique, c’est-à-dire qu’il se limite à gérer les symptômes, en particulier les hallucinations, le syndrome extra pyramidal et le déficit cognitif", précise la fédération pour la recherche sur le cerveau.