Quelle est la composition cellulaire de nos dents?

L'ESSENTIEL Les tissus mous avec le tissu conjonctif, les nerfs et les vaisseaux sanguins sont liés à trois types différents de tissus durs en une partie fonctionnelle du corps.

Ces découvertes peuvent également expliquer certains aspects du système immunitaire des dents et jettent un éclairage nouveau sur la formation de l'émail dentaire, le tissu le plus dur de notre corps.

Des chercheurs sont parvenus à identifier et caractériser toutes les cellules des dents chez les jeunes et pendant la croissance. Ces nouvelles connaissances permettent d’envisager une accélération de la dentisterie régénérative et du traitement de la sensibilité dentaire. L'étude a été menée par des chercheurs suédois de l'Institut Karolinska, avec des scientifiques de l'université de médecine de Vienne (Autriche) et de l'université d'Harvard (États-Unis). Les résultats ont été publiés le 23 septembre dans la revue Nature Communications.

De nouvelles cellules découvertes

Les dents se développent grâce à un processus complexe où différents tissus se lient entre eux: les tissus mous avec le tissu conjonctif, qui forme notamment le derme de la peau, les nerfs et les vaisseaux sanguins sont liés à trois types différents de tissus durs en une partie fonctionnelle du corps. Pour mieux comprendre ce processus, les scientifiques étudient l'incisive de la souris, qui se développe continuellement et se renouvelle tout au long de la vie de l'animal. De nombreuses questions sur les différentes cellules dentaires, les cellules souches et la dynamique cellulaire restent encore sans réponse.

Grâce à une méthode de séquençage d'ARN monocellulaire, qui permet l’analyse génétique d’une seule cellule, et de traçage génétique, les chercheurs sont parvenus à comprendre l’organisation cellulaire de nos dents. “Des cellules souches aux cellules adultes complètement différenciées, nous avons pu déchiffrer les voies de différenciation des odontoblastes, qui donnent naissance à la dentine — le tissu dur le plus proche de la pulpe — et aux améloblastes, qui donnent naissance à l'émail, détaille Igor Adameyko, dernier auteur de l'étude. Nous avons également découvert de nouveaux types de cellules et couches de cellules dans les dents qui peuvent jouer un rôle dans la sensibilité dentaire.”

La dentisterie régénérative en pleine expansion

Ces découvertes peuvent également expliquer certains aspects du système immunitaire des dents et jettent un éclairage nouveau sur la formation de l'émail dentaire, le tissu le plus dur de notre corps. “Nous espérons et croyons que notre travail peut former la base de nouvelles approches de la dentisterie de demain, avance le chercheur. Plus précisément, il peut accélérer le domaine en pleine expansion de la dentisterie régénérative, une thérapie biologique pour remplacer les tissus endommagés ou perdus.” Les chercheurs estiment qu'elles s'avéreraient être une ressource utile, non seulement pour les biologistes dentaires, mais aussi pour les chercheurs intéressés par le développement et la biologie régénérative en général.