Dentiste : la réalité virtuelle pour réduire le stress

S’évader grâce un casque de réalité virtuelle pendant les interventions dentaires, diminuerait l’anxiété, et même la douleur.

En gros plan, un regard fixe et souvent involontairement sévère, une bouche cachée derrière un masque ; en arrière-plan, une grande lumière… Et le doux son de la fraise. Voilà le tableau, vu par le patient, que propose le dentiste dans son cabinet, aussi agréablement décoré qu’il puisse être.

Pas rassurant, même pour les plus courageux d’entre nous. Alors pour les plus anxieux, le stress monte et par la même occasion, la douleur ressentie. À la sortie du cabinet, la prochaine visite semble toujours trop proche.

Pour remédier à cette peur du dentiste, des praticiens britanniques des universités de Plymouth, Exeter et Birmingham ont testé l’efficacité de la réalité virtuelle pendant les soins. Et, d’après leurs résultats, la technique fonctionne plutôt bien pour réduire le stress.





Fuir la réalité

« La réalité virtuelle est de plus en plus utilisée pendant les soins médicaux, mais nous avons besoin de plus de preuves rigoureuses de leur efficacité sur l’expérience des patients, explique le Dr Karin Tanja-Dijkstra, auteure principale de l’étude. Nos recherches montrent que dans de bonnes conditions, cette technologie peut être utilisée pour aider à la fois les patients et les praticiens. »

Les chercheurs ont testé un casque de réalité virtuelle sur deux groupes de patients, pendant les soins dentaires. Dans le premier, ils se promenaient dans un environnement urbain, et dans le second, ils avaient droit à une petite balade bucolique à Wembury, un village de la côte du South Devon, au sud de l’Angleterre. Un troisième groupe témoin était soigné normalement.



Balade sur la côte britannique

Sur les trois groupes, seuls les patients qui ont arpenté les chemins balnéaires ont ressenti un réel bénéfice. « Le niveau de retours positifs exprimés par les patients ayant visité Wembury est fantastique », se réjouit le Dr Melissa Auvray, qui a testé le casque dans son cabinet.