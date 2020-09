Les capacités physiques des jeunes ont diminué de 25% en 50 ans

L'ESSENTIEL En 1971 les jeunes mettaient en moyenne 3 minutes pour effectuer trois tours de stade alors qu’ils ont besoin d’une minute de plus actuellement.

Les jeunes sont moins actifs qu’avant. Une étude révèle, et surtout alerte, sur la chute de l’activité physique des enfants, entre 7 et 18 ans. Celle-ci a diminué de 55% en 50 ans. “On ne se rend pas compte du danger que ça représente, a réagi le cardiologue François Carré de l'université Rennes-1, à RTL. Le capital santé se construit jusqu'à 18 ans, c'est votre capacité physique.”

Une minute en plus pour faire trois tours de stade

La diminution de la capacité physique des jeunes est facteur de diminution de l’espérance de vie. Cette différence pourrait s’expliquer par un goût différent de l’effort. “Ils donnent un autre sens à la pratique, poursuit Jean-Daniel Mirre, éducateur sportif à Bordeaux Athlé, à Franceinfo. Ils sont plus dans la recherche de l’immédiateté, du plaisir immédiat donc ce qui serait goût de l’effort à long terme, c’est plus difficile pour eux.” Pour preuve, en 1971, les jeunes mettaient en moyenne 3 minutes pour effectuer trois tours de stade alors qu’ils ont besoin d’une minute de plus actuellement.

En parallèle, le diabète lié au surpoids s’est développé chez les jeunes. “Aujourd'hui, les chiffres sont là, on a des diabétiques de 14 ans, 16 ans, s’inquiète le professeur François Carré. Moi, quand j'ai appris la médecine, le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète lié au surpoids, c'était l'homme de 40 ans, jamais il n'y avait des enfants de 14 ans.”

L’année 2020 complique la donne

L’année 2020 n’ira pas inverser la tendance puisque la crise sanitaire et le confinement ont restreint les possibilités de pratiquer une activité sportive. Cette étude a été révélé à l’occasion de la Journée nationale du sport qui a eu lieu le 23 septembre et dont le thème était accès sur la santé et la reprise de l’activité physique.

Si les jeunes apparaissant moins en formes, les aînés sont eux plus à la fête. Comparées aux seniors des années 90, les personnes aujourd’hui âgées de 75 à 80 ans sont en meilleure forme physique, ont une meilleure mémoire et capacité de raisonnement. Une étude finlandaise a révélé que cela est du à une activité physique plus importante et une taille corporelle plus grande qui explique la meilleure vitesse de marche. Cela entraîne un allongement de l’espérance de vie.