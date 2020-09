2 Français sur 3 ont mal au dos, et ça leur empoisonne la vie

L'ESSENTIEL 64% des Français ont souffert du dos ou de douleurs aux articulations au cours de ces douze derniers mois.

Le mal de dos impacte toutes les dimensions de la vie personnelle et professionnelle.

64% des Français ont souffert du dos ou de douleurs aux articulations au cours de ces douze derniers mois, ce qui impacte toutes les dimensions de leur vie personnelle et professionnelle. Ce sont les résultats d’un nouveau sondage Opinionway, commandé par l’Association française de chiropraxie.

3 personnes sur 10 continuent de travailler sans rien changer

Malgré les douleurs, près de 3 personnes sur 10 continuent de travailler sans rien changer. Ils sont même 40% parmi les 35-49 ans, les 50-64 ans et les CSP-. "Dans nos cabinets, nous constatons en effet des patients qui souffrent de leurs conditions de travail. Certains postes ne sont pas suffisamment adaptés en termes d’ergonomie, contribuant à l’apparition des troubles musculosquelettiques. Ils concernent tout aussi bien les métiers manuels, les emplois de bureau, les transports... Il y a urgence à ce que les employeurs prennent en compte ces situations de souffrance qui, bien souven,t sont tues par nos patients. Rappelons que les lombalgies représentent 20% des accidents du travail et 7% des maladies professionnelles”, constate Audrey Yargui, chiropracteure.

Selon l’enquête, la qualité du sommeil et la réalisation des tâches de la vie quotidienne (ménage, courses…) sont les deux aspects du quotidien les plus impactés chez les Français ayant souffert de mal de dos ou d’épisodes douloureux au niveau des articulations. Ces difficultés sont exprimées davantage chez les femmes et les personnes âgées entre 50 et 64 ans.

Des difficultés à dormir correctement

"Nous rencontrons en effet de nombreuses personnes, lors des consultations, qui expriment des difficultés à dormir correctement. Certaines sont gênées au cours de la nuit et se réveillent même, perturbant ainsi considérablement la qualité du sommeil. D’autres ont du mal à s’endormir, car la position prise engendre des douleurs", témoigne la professionnelle de santé Charlène Cheron, précisant que dormir sur le ventre n’est pas la bonne option.

Juste après la qualité du sommeil et la réalisation des tâches de la vie quotidienne, la pratique physique et sportive est le domaine le plus impacté par le mal de dos et les douleurs articulaires.



Enfin, le mal de dos et les troubles articulaires altèrent particulièrement la qualité d’autonomie des seniors. 76% des personnes de plus de 65 ans déclarent souffrir du mal de dos et des articulations.