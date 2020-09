Covid-19 : Sanofi et GSK promettent un vaccin à moins de 10 euros

L'ESSENTIEL Sanofi et GSK ont commencé, jeudi dernier, les essais cliniques sur les humains.

La demande d’homologation de leur vaccin devrait être déposée au cours du premier semestre 2021.

Le vaccin contre la Covid-19, actuellement développé par les laboratoires Sanofi et GSK, devrait coûter “moins de dix euros la dose”, selon les propos tenus par Olivier Bogillot, le président de Sanofi France, sur France Inter, ce samedi 5 septembre.

GSK et Sanofi espèrent que le vaccin soit disponible l’an prochain

Le nombre de patients testés positifs à la Covid-19 augmente chaque jour en France. Pourtant, aucun vaccin n’est encore disponible. C’est pourquoi, comme beaucoup de laboratoires, Sanofi et GSK travaillent activement pour en développer un, le plus rapidement possible. Actuellement, il est en cours d’élaboration. L’alliance de ces deux entreprises peut s’expliquer par une fusion de leurs compétences. En effet, ce vaccin reposerait sur une technologie à base de protéine recombinante que Sanofi a déjà utilisée pour ceux contre la grippe saisonnière ainsi que sur un adjuvant développé par GSK. L’essai clinique sur l’homme a commencé jeudi dernier. Selon GSK et Sanofi, la demande d’homologation devrait être déposée au cours du premier semestre 2021. Ils espèrent que le vaccin soit disponible la même année. Dans cette optique, les deux laboratoires ont augmenté leurs capacités de production afin de pouvoir en produire jusqu’à un milliard de doses dès l’an prochain.

AstraZeneca, un laboratoire concurrent beaucoup moins cher

De son côté, AstraZeneca, un laboratoire anglo-suédois concurrent, a annoncé que son futur vaccin serait vendu 2,50 euros la dose. Un prix très inférieur mais qui n’effraie pas Olivier Bogillot. Selon lui, cette différence est imputable à la méthode d’élaboration. AstraZeneca aurait “beaucoup sous-traité la production” tandis que Sanofi utiliserait ses ressources “en interne”, ses “propres chercheurs et ses propres usines” pour développer et produire ce vaccin. D’ailleurs, pour l’Europe, les usines de fabrication seront établies à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. “Les Français et les Européens auront le vaccin de Sanofi au même moment que les patients américains”, a assuré le président de Sanofi France. Les doses prévues pour les Européens s’élèvent à 100 millions de doses. La Grande-Bretagne et les États-Unis en auront respectivement 60 et 300 millions.