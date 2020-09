Coronavirus : l’hydrocortisone, nouveau stéroïde efficace contre les cas graves

L'ESSENTIEL L'utilisation de ce stéroïde permet de pallier le problème des stocks de médicaments.

L'hydrocortisone permet de réduire d'environ 20% le risque de décès chez les patients atteints d'une forme grave.

Il ne doit pas être utilisé en prévention ni pour traiter les formes les moins sévères.

Les stéroïdes continuent de prouver leur efficacité pour traiter la Covid-19. Après la recommandation de leur utilisation par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une étude britannique a montré l’efficacité de l’hydrocortisone, une famille de stéroïde, pour réduire les décès chez les patients atteint de forme sévère de la Covid-19 et “d’accélérer la guérison” pour ces personnes, avance Anthony Gordon, chercheur de l'Imperial College de Londres, à la tête de l'équipe britannique participant à cette étude internationale, à l’AFP. Les résultats de cette étude ont été publiés le 2 septembre dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).

Réduction de 20% du risque de mortalité

L’hydrocortisone s’ajoute aux autres stéroïdes ayant prouvé leur efficacité pour soigner les formes graves de la maladie. Peu coûteux, il permet de de réduire d'environ 20% le risque de décès chez ces patients. Sa “principale utilité”, estime Anthony Gordon, est de compléter l’offre de soin pour traiter les patients, en complément notamment du dexaméthasone, et de pallier le “problème des stocks de médicaments”. Le directeur général du service britannique de santé (NHS), Simon Stevens, a salué “arme supplémentaire dans l'arsenal de la lutte mondiale contre le Covid-19”, dans un communiqué.

Les chercheurs ont testé sept stéroïdes différents sur 403 patients atteints par des formes sévères du virus pour étudier leur efficacité. Menés dans 88 hôpitaux britanniques, ils ont permis de mettre en évidence l'efficacité de l'hydrocortisone, qui permettrait de sauver environ 1 patient sur 12. “Pour les patients qui n'étaient pas traités avec ce stéroïde, environ 40% d'entre eux sont décédés d'une forme sévère du Covid-19, a décrit Anthony Gordon. Dans le groupe à qui nous avons donné ce stéroïde, seuls 32% d'entre eux sont décédés.” Un écart qui équivaut à une réduction de “20% du risque de mortalité”.

Attention à son utilisation

Comme pour les autres stéroïdes utilisés pour traiter les cas graves, l’hydrocortisone ne doit pas être utilisé n’importe comment. “Ce n’est pas un traitement qui peut être utilisé à la maison pour prévenir du coronavirus ou pour traiter de faibles symptômes”, a mis en garde Simon Stevens. Chez les patients qui ont développé des formes moins sévères, l’utilisation de ce stéroïde, comme pour les autres, peut l’affaiblir.