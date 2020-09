Covid-19 : comment éviter de l’attraper en achetant nos fruits et légumes

L'ESSENTIEL Une contamination par le contact avec les aliments est possible

Il est important de bien laver et éplucher les fruits et légumes

Pour lutter au maximum contre la propagation du virus par les aliments, William Berrebi, docteur en Médecine et Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, recommande des actions simples et efficaces:



- ne pas “tâter” les fruits et légumes. Acheter ceux que l’on touche.

- Éplucher les fruits et légumes que vous consommez crus ou les laisser reposer quelques jours.

- Laver ses mains au savon ou mieux avec une solution hydro alcoolique, avant d’aller faire ses courses, après ses courses mais aussi, avant et pendant la préparation du repas.

- Laisser les aliments ne pouvant être lavés (et ne nécessitant pas de réfrigération) reposer à température ambiante pendant 24 ou 48 heures.

Une contamination par les aliments est possible

Au cours des dernières semaines, plusieurs événements laissent penser qu’une contamination par les aliments est possible, comme la découverte à Shenzhen (mégalopole aux portes de Hong Kong) de la Covid-19 sur des échantillons d’ailes de poulet congelées importées du Brésil et celle, dans une autre ville de Chine (Wuhu), de la présence du virus dans des crevettes provenant d’Equateur. En juin dernier, des traces de virus avaient été détectées sur une planche à découper du saumon au marché de gros de Xinfadi à Pékin, qui avait été fermé après l’apparition d’un foyer épidémique de plusieurs centaines de personnes.

"La Covid-19 survit sur du carton jusqu'à 24 heures et sur du plastique jusqu'à 72 heures", rappelle également le Docteur William Berrebi. "Lors des courses alimentaires, les clients ont l’habitude de « tester » la maturité des fruits en les tâtant. Ceci est un mode de transmission potentiel", ajoute-t-il. Et de préciser : "les évènements dits (super)propagateurs (réunions familiales, bars, évènements festifs professionnels, etc.) ont tous la particularité de mettre beaucoup de monde en même temps dans un lieu clos, mais aussi de leur faire partager les mêmes aliments".

La progression de l’épidémie de Covid-19 est exponentielle

En France métropolitaine, la progression de l’épidémie de Covid-19 est exponentielle. "La dynamique de la transmission en forte croissance est très préoccupante", note Santé Publique France dans son dernier rapport. L’augmentation de cas est particulièrement importante chez les personnes présentant des symptômes (+74%). Si toutes les tranches d’âge sont touchées par l’augmentation, la progression de l’incidence reste plus marquée chez les jeunes adultes.