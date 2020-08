Covid-19 : un test fabriqué en France permet d’avoir des résultats en moins de 40 minutes

Les résultats d’un test PCR sont généralement disponibles dans les 24 heures. Une société française propose de réduire drastiquement ce délai. Son outil de détection rapide de la Covid-19 permet d’obtenir un résultat dans les 40 minutes. “C’est un outil de diagnostic ambulatoire qui reproduit ce qui se passe dans un laboratoire d’analyses”, explique Stefan Gallard, co-fondateur de la société Loop Dee Science au site actu.fr. Développé au départ pour tester différents virus, LoopXplore a très vite été adapté à la Covid-19. Il devrait être disponible dans les CHU dans quelques semaines.

Un outil d’amplification du code génétique

L’appareil fait la taille d’une boîte d’allumettes. C’est un “concentré de technologie qui permet d'amplifier le code génétique et de pouvoir lire le résultat", a-t-il souligné au micro d’Europe 1. Il ajoute qu’en biologie moléculaire, tout le travail consiste à trouver une cible spécifique du virus dans la séquence génétique. Elle est extraite puis amplifiée pour être analysée. L’appareil LoopXplore permet de réaliser cette tâche. Il fonctionne aussi bien avec des échantillons salivaires que naso-pharyngés. Pour l’instant, les tests réalisés avec la salive ne sont pas encore reconnus par les autorités de santé. Plusieurs essais scientifiques sont en cours pour déterminer leur efficacité.

Désengorger les laboratoires

Basée à Caen, l’entreprise a déjà réalisé des études scientifiques et cliniques dès le mois d’avril. Actuellement, le kit est toujours en phase de production et la commercialisation démarre tout juste. S’il se démocratise, il pourrait permettre de désengorger les laboratoires pour faciliter l’accès au dépistage. Aujourd’hui, il est difficile de trouver des rendez-vous dans certaines grandes villes comme Paris ou Marseille. “Nous avons désormais une semaine d'attente pour les inscriptions, et nous ne pouvons plus fournir les résultats avant 72 heures", explique le technicien d’un laboratoire marseillais à France Bleu Provence. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi 27 août vouloir “monter à court terme à un million de tests par semaine".

Des tests entièrement pris en charge et réalisés sans ordonnance

Les tests PCR sont totalement pris en charge par l’Assurance maladie et peuvent être réalisés sans ordonnance. Pour se faire dépister, il faut prendre rendez-vous dans un centre recensé par l’Agence régionale de santé. Une fois le test réalisé, il est primordial de rester chez soi en attendant les résultats.