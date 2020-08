Pour garder une bonne vue, adoptez un mode de vie sain

L'ESSENTIEL Le risque de développer une dégénérescence maculaire, comme une cataracte ou un glaucome, est plus faible chez les personnes qui ont un mode de vie sain.

Les personnes ayant des bonnes habitudes et une bonne santé cardio-vasculaire ont 97% de risque en moins de souffrir de rétinopathie diabétique, maladie qui se caractérise par l’éclatement des vaisseaux rétiniens notamment à cause d’un excès de sucre dans le sang.

La santé des yeux passe par un état général de bonne santé. Voilà, en substance, ce que révèle une étude menée par des chercheurs américains et publiée le 19 août dernier dans l’American Journal of Medicine. Une étude qui confirme le lien entre la vue et la santé alors qu’en 2017, une application sur smartphone permet de détecter un éventuel cancer du pancréas en se prenant en selfie avec des lunettes en carton.

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé les données de plus de 6 000 adultes âgés de 40 ans. Ils ont repris les sept facteurs de santé cardio-vasculaire de l’American Heart Association que sont le tabac, l’activité physique régulière, un régime alimentaire équilibré, un poids normal et stable, un cholestérol stabilisé, les niveaux de sucre dans le sang ainsi que la pression sanguine. “Des études précédentes ont mis en avant des associations entre les maladies oculaires et des facteurs liés au mode de vie comme le tabac, l’obésité ou l’hypertension”, affirme Duka Appiah, auteur principal de l’étude, qui ajoute qu’aucun lien n’a encore été établi entre la bonne santé et les maladies oculaires.

Les résultats ont montré que le risque de développer une dégénérescence maculaire, comme une cataracte ou un glaucome, est plus faible chez les personnes qui ont un mode de vie sain. Plus impressionnant, les chercheurs se sont rendu compte que les personnes ayant des bonnes habitudes et une bonne santé cardio-vasculaire ont 97% de risque en moins de souffrir de rétinopathie diabétique, maladie qui se caractérise par l’éclatement des vaisseaux rétiniens notamment à cause d’un excès de sucre dans le sang. “La prévention et la détection précoce des maladies oculaires sont primordiales car la moitié des décès liés à ces pathologies et aux maladies cardio-vasculaires pourraient être évités”, a conclu Duka Appiah.