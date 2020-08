Un mode de vie sain contribue à la bonne santé oculaire

L'ESSENTIEL Les personnes adoptant un mode de vie sain présentent des risques réduits de dégénérescence maculaire liée à l’âge, de cataracte et de glaucome.

Les patients souffrant de diabète réduisent également de 97% leur risque de développer une rétinopathie.

Manger équilibré, faire du sport, marcher : tous ces éléments participent à un mode de vie sain. C’est bénéfique pour la santé cardiaque, mais pas seulement. Des chercheurs américains constatent que cela permis également d'avoir une meilleure santé oculaire. Leurs résultats sont parus dans American Journal of Medicine.

Sept facteurs de bonne santé cardiovasculaire

"Des études précédentes ont mis en avant des associations entre les maladies oculaires et des facteurs liés au mode de vie comme le tabac, l’obésité ou l’hypertension", explique Duke Appiah, auteur principal de l’étude. Il souligne qu’aucune étude ne s’était intéressée auparavant aux liens entre les paramètres permettant une bonne santé cardiaque et les maladies oculaires. Avec son équipe, ils ont comblé ce vide en analysant les données de plus de 6 000 adultes âgés de plus de 40 ans. Pour évaluer le mode de vie des participants, ils ont utilisé les "sept facteurs de la santé cardio-vasculaire", un outil de mesure mis au point par The American Heart Association : le tabagisme, l’activité physique régulière, un régime sain, un poids normal et stable, un cholestérol stabilisé, la pression sanguine et les niveaux de sucre dans le sang.

Un risque largement réduit de rétinopathie diabétique

Les personnes ayant ces bonnes habitudes au quotidien avaient des risques réduits de dégénérescence maculaire liée à l’âge, de cataracte et de glaucome. Pour la rétinopathie diabétique, les personnes avec un mode de vie sain et une bonne santé cardiovasculaire avaient 97% de risque en moins d’en souffrir, en comparaison aux participants dont la santé cardiovasculaire n’était pas bonne. Cette maladie touche 50% des personnes souffrant de diabète de type 2 et elle est caractérisée par l’éclatement des vaisseaux rétiniens à cause d’un excès de sucre dans le sang. À terme, le risque est la perte définitive de la vision. Pour les chercheurs, ces résultats sont la preuve qu’un mode de vie sain est bénéfique pas seulement pour la santé cardiaque, mais aussi pour la santé oculaire. "Surtout, nous pensons que la prévention et la détection précoce des maladies oculaires sont primordiales, car la moitié des décès liés à ces pathologies et aux maladies cardio-vasculaires pourraient être évités", conclut le co-auteur de l’étude, Noah De La Cruz.