Manger sain permet de préserver les reins

C’est une nouvelle bonne raison de manger équilibré. Des chercheurs montrent que ce type d’alimentation protège de l’insuffisance rénale. Dans The Clinical Journal of American Society of Nephrology, l’équipe de recherche australienne prouve que les personnes qui mangent sain ont moins de risque d’en souffrir.

Beaucoup de fruits et légumes, peu de viande rouge

Les scientifiques de l’université de Bond ont rassemblé les résultats de 18 études, ce qui correspond aux réponses de 600 000 patients. Les données concernaient leurs habitudes alimentaires dont la consommation de fruits, de légumes, de poisson, de viande, etc. Les chercheurs ont considéré qu’une alimentation équilibrée était définie par une part importante de fruits et légumes, de céréales complètes, de poisson et une faible proportion de viande rouge, de viande transformée, de sodium et de boissons sucrées.

Chez les personnes ayant ce type de régime alimentaire, l’incidence de l’insuffisance rénale était 30% moins importante, en comparaison aux autres. Celle de l’albuminurie était diminuée de 23% : le terme désigne la présence d’albumine dans les urines, qui est un symptôme de dommages rénaux. Des recherches précédentes ont déjà montré qu’une alimentation saine est bénéfique pour les personnes déjà diagnostiquées, elle permettrait de ralentir la progression de la maladie.

Une maladie incurable

L’insuffisance rénale chronique est une maladie progressive : les reins ont des problèmes de fonctionnement, ils n’arrivent plus à filtrer suffisamment le sang, ce qui provoque une accumulation de déchets et de liquide dans le corps. Les patients doivent généralement faire des dialyses, qui permettent de filtrer le sang de manière artificielle, ou subir une greffe. On ne peut pas guérir de la maladie, mais des traitements permettent de la stabiliser.

Environ 3 millions de personnes en France souffrent d’insuffisance rénale.