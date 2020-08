Mauvaise alimentation, grand âge : le paracétamol est dangereux même dans le respect des doses maximales

L'ESSENTIEL Pour les adultes, la dose quotidienne maximale recommandée de paracétamol est de 4 g (soit deux comprimés de 500 mg pris en quatre fois).

Les personnes souffrant d'une carence en sélénium peuvent avoir du mal à éliminer le paracétamol assez rapidement pour garder leur foie en bonne santé.

Les personnes à faible teneur en sélénium peuvent rapidement faire une overdose de paracétamol, même si elles suivent les recommandations indiquées sur la boîte. Ce sont les conclusions d’une recherche de l'université de Bath (Royaume-Uni).

Souvent consommé comme un bonbon pour soulager douleurs et fièvres, le paracétamol est pourtant une cause majeure d'insuffisance hépatique. Naomi Musenga, la jeune fille de 22 ans moquée par une opératrice du SAMU alors qu'elle appelait à l'aide en décembre 2017, est ainsi décédée “d'une intoxication au paracétamol absorbé par automédication sur plusieurs jours".

Du mal à éliminer le médicament assez rapidement

Pour les adultes, la dose quotidienne maximale recommandée est de 4 g (soit deux comprimés de 500 mg pris en quatre fois). En se basant sur ces chiffres, les chercheurs anglais ont découvert que le sélénium, un micronutriment, affecte la vitesse à laquelle l'analgésique est éliminé de l'organisme. Dans ce cas, avaler 4 grammes de paracétamol en une journée est dangereux pour la santé.



“Les personnes souffrant d'une carence en sélénium peuvent avoir du mal à éliminer le médicament assez rapidement pour garder leur foie en bonne santé, explique la docteure Charareh Pourzand, directrice de la recherche. Ils peuvent faire une overdose même s'ils suivent les directives de dosage”, poursuit-elle.

70 comprimés par an

Le paracétamol est un médicament très consommé dans le monde entier : une personne avale en moyenne 70 comprimés par an. “Pour la plupart des gens, le paracétamol est sûr jusqu'à la dose indiquée sur les boîtes. Mais si vous êtes frêle, mal nourri ou âgé, vos niveaux de sélénium risquent d'être quelque peu diminués, et pour ces personnes, je pense que c'est une mauvaise idée de prendre du paracétamol au niveau actuellement considéré comme sûr", estime Charareh Pourzand.



Il peut être tentant d'augmenter les niveaux de sélénium par le biais de compléments alimentaires, mais un excès de micronutriment peut être tout aussi dangereux pour l'organisme qu'une carence. En revanche, une alimentation équilibrée permet de maintenir les taux de sélénium dans le corps, et donc de mieux supporter le paracétamol, notamment dans le cadre des douleurs chroniques.