“The End Of Medicine” : la zoonose, c’est quoi ?

Prévu pour la fin de l’année, un nouveau long-métrage documentaire intitulé The End Of Medicine traite des zoonoses, à savoir des maladies se transmettant de l’animal à l’homme et vice-versa. Dirigée par Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Keegan Kuhn et Alex Lockwood, la production audiovisuelle comprendra des entretiens avec des scientifiques, dont les propos résonnent particulièrement fort en ces temps de pandémie.

Menace

“Collectivement, nous sommes de plus en plus conscients de la menace que représentent les zoonoses, mais nos gouvernements et les grands médias se concentrent davantage sur la lutte plutôt que sur la prévention, explique Alex Lockwood. Avec ce film, nous espérons mettre en lumière la façon dont l’agriculture animale et la destruction de l’environnement contribuent à ces nouvelles menaces. Nous espérons également montrer que les questions d’injustice raciale et de maladies sont souvent intrinsèquement liées”, précise-t-il.



“La science est irréfutable. L’agriculture animale moderne continuera à nous rendre malades si nous ne changeons pas radicalement nos habitudes de consommation", ont également souligné Rooney Mara et Joaquin Phoenix dans un communiqué.



Les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent des animaux vertébrés à l'homme, et vice-versa. Les pathogènes en cause peuvent être des bactéries, des virus ou des parasites. La transmission de ces maladies se fait soit directement, lors d'un contact entre un animal et un être humain, soit indirectement, par voie alimentaire ou par l’intermédiaire d'un vecteur (insecte, arachnides…).

“Une seule santé”

D'après l'Organisation mondiale de la santé animale, 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques. “Le concept ‘une seule santé’ a été introduit au début des années 2000, synthétisant en quelques mots une notion connue depuis plus d'un siècle, à savoir que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles coexistent", explique l’institution.



La maladie de Lyme , la gale, la rage ou encore la tuberculose font partie des zoonoses (voir la liste exhaustive ici). Le coronavirus, suspecté de venir des chauves-souris ou des pangolins, pourrait aussi entrer dans cette catégorie.