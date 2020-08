Port du masque obligatoire à l’extérieur : êtes-vous concernés ?

L'ESSENTIEL De plus en plus de préfets rendent obligatoire le port du masque à l'extérieur.

La mayenne, Lille et Nice sont notamment concernées.

En plus du port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, les préfets sont de plus en plus nombreux à généraliser cette pratique dans les rues françaises (pour connaître toutes les agglomérations concernées, cliquez ici).

Obligation

La préfecture de Mayenne a par exemple indiqué que le port du masque est désormais imposé dans 69 communes, au sein de “tous les lieux publics (voie publique, espaces publics de plein air) à l'intérieur du périmètre délimité par les panneaux d'entrée et de sortie des villes concernées.”



A partir de ce lundi 3 aout, la ville de Lille impose également le port du masque dans les quartiers les plus fréquentés. Sur son site, la mairie précise : “dès lundi 3 août, le port du masque sanitaire, pour les plus de 11 ans, déjà obligatoire dans les espaces publics clos (salles, commerces, restaurants, bars…), les marchés de la Ville et recommandé dans toutes les circonstances où la distanciation physique d’1 mètre ne peut être garantie, devient obligatoire dans les lieux suivants :



· Zones caractérisées par une forte fréquentation du public ;



· Zones piétonnes, permanentes ou temporaires ;



· ‘Zones de rencontre’ où la circulation routière est limitée à 20 km/h (Grand Place et rues signalées sur la cartographie) ;



· Galeries commerciales, espaces assimilés et espaces de stationnement attenants des grandes et moyennes surfaces commerciales ;



· Marchés de plein air ;



· Emprises et abords, dont les espaces de stationnement, des infrastructures de mobilité et de transports (gares, métro, gares routières, aéroports, aérodromes) ;



· Espaces verts urbains (parcs, jardins et espaces aménagés en bord de cours d'eau).”







@Mairie de Lille.

Comme l’avait promis Christian Estrosi, la ville de Nice rend elle aussi le masque obligatoire dans les rues, probablement au niveau de la promenade des Anglais.

Incitation

Plus globalement, Olivier Véran incite au port du masque en extérieur selon les situations : “Si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader et vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, je le recommande”, précise le ministre de la Santé.



Une nouvelle étude a récemment appuyé cette initiative gouvernementale. Publiée dans le JAMA, elle démontre que le port du masque diminue significativement le taux d’infection au SARS-CoV-2, même si l’effet protecteur n’est pas garanti à 100%.