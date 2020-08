Comment éviter de se faire mal au dos en vacances ?

L'ESSENTIEL Il est primordial d'opter pour les bonnes positions pour éviter que nos cervicales et nos lombaires accumulent les tensions.

Que l'on aime bronzer sur la plage, lire au jardin ou faire de la randonnée, le chiropracteur Thierry Legagnoux vous donne quelques conseils pour éviter le mal de dos en vacances.

Avec leurs séances de farniente au soleil, leurs parties de volley-ball sur la plage ou ses longues randonnées sur des sentiers de montagne, on pourrait croire que les vacances d’été sont propices pour se refaire une santé et soigner son mal de dos avant d’affronter le retour au bureau.

Pourtant, la période estivale n’est pas toujours tendre avec nos lombaires et notre nuque. Entre les longs trajets en voiture ou en avion, la pratique d’activités sportives intenses, mais aussi les séances de bronzage sur la plage, notre dos subit des tensions qui peuvent perdurer jusqu’à la rentrée et gâcher nos congés.

Comment prendre soin de son dos, que l’on passe ses vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne ? Le chiropracteur Thierry Legagnoux nous donne quelques conseils.

À la mer, bronzer confortablement

Si vous aimez lézarder au soleil, attention à la position que vous adoptez pour ne pas vous retrouver avec des douleurs persistantes aux lombaires et aux cervicales. La position à bannir absolument ? Sur le ventre, la tête tournée sur le côté. “Placez sous le ventre une serviette enroulée, afin de rétablir l’équilibre" au niveau des cervicales, conseille Thierry Legagnoux.

Attention aussi aux séances de bronzage sur le dos, où l’on se retrouve avec la nuque pliée. Pour ne pas risquer de vous retrouver avec le cou bloqué, l’idéal est de le “maintenir légèrement surélevé à l’aide d’un coussin et d’une serviette enroulée glissée sous les genoux, afin de soulager la colonne vertébrale.”

Enfin, s’asseoir dans un transat ne garantit pas non plus une position optimale pour le dos, car la colonne vertébrale se retrouve arrondie. Pour ne pas accumuler les tensions dans le bas du dos, “placez un coussin entre le siège et le dos, et une serviette enroulée pour soutenir la nuque", détaille le chiropracteur.

À la montagne, choisir les bonnes chaussures

Si la marche est une excellente activité physique pour se maintenir en forme, il est primordial de bien s’équiper pour ne pas se faire mal. À ce titre, opter pour une bonne paire de chaussures de marche est vivement conseillé par Thierry Legagnoux. “Essayez toujours ses chaussures et ne pas se contenter — si vous êtes fidèle à une marque ou à un modèle — de choisir systématiquement la même pointure." Il est aussi important selon lui de choisir un modèle avec une semelle épaisse pour mieux amortir les chocs et donc préserver sa colonne vertébrale.

“Plutôt que d'essayer deux modèles différents successivement et d'effectuer ensuite la comparaison, préférer tester deux modèles différents au même moment : un à chaque pied. Il est ainsi possible de choisir la chaussure la plus confortable", recommande le spécialiste.

À la campagne, bien s’installer pour lire

Si votre plaisir en vacances consiste à vous installer au calme avec un bon livre, veillez toutefois à privilégier une position qui préservera votre dos. “Il est fortement déconseillé de s'allonger sur le dos en relevant la tête avec des coussins : cela va augmenter les tensions des omoplates, de la nuque et du bas du dos”, prévient Thierry Legagnoux.

Préférez plutôt vous asseoir sur une chaise “au dossier droit et haut. À hauteur des lombaires, glissez un coussin qui respectera la cambrure naturelle du dos". Si vous lisez allongé sur le lit, n’oubliez pas de “plier les genoux jusqu'à ce que la plante des pieds colle au matelas, afin que le dos soit bien à plat". Enfin, installé dans un fauteuil, n’étendez pas les jambes, mais “placez un coussin derrière la nuque pour la maintenir bien droite. Essayez de garder le livre (ou tout autre support) face aux yeux, pour ne pas devoir incliner la tête."