Quel sport pratiquer en cas de mal de dos ?

Vous avez mal au dos alors vous décidez d’arrêter le sport pour soulager ces douleurs ? Cela peut être contre-productif. Une activité physique bien pratiquée permet de muscler le dos et d’éviter les douleurs.

Bouger, c’est bon pour la santé

Sur son site, l’Assurance maladie prévient : "mal de dos : le bon traitement, c’est le mouvement !". L’activité physique permet de renforcer les muscles dorsaux et de les étirer, mais aussi de renforcer sa condition physique et de prévenir les lombalgies. Avant de se mettre au sport, il faut veiller à bouger suffisamment : marcher, faire du bricolage, jardiner, aucune activité de la vie courante ne doit être évitée à cause du mal de dos. Il faut faire toutefois attention à certains mouvements lorsqu’on porte des charges lourdes comme des courses par exemple.

Ça veut dire quoi "Le bon traitement, c'est le mouvement" ?

Eviter les chocs

En principe, avec un bon équipement et une bonne technique aucun sport n’est véritablement contre-indiqué, mais les sports avec des impacts et des gestes brusques fréquents sont déconseillés : course à pied, judo, tennis, etc. La marche à pied est une activité simple à pratiquer qui, d’après le journal l’Equipe, permettrait de travailler la posture et l’équilibre si l’on se tient bien. La gymnastique permet de gagner en souplesse et de bien étirer les muscles. Si l’eau ne vous effraie pas, la natation est un excellent sport pour le dos. Porté par l’eau, vous ne subissez pas le poids de votre corps et l'effort pratiqué ne provoque pas de traumatismes ni de choc. Le cyclisme fait aussi partie des pratiques sportives recommandées si le dos reste bien droit pendant l'exercice. Certains recommandent aussi le yoga, qui serait un excellent moyen de soulager la lombalgie. Pour préserver votre dos, des exercices de musculation ciblés sont un bon complément à une activité sportive.

Dans tous les cas, Santé publique France rappelle qu’il est nécessaire de s’échauffer avant de faire du sport et de démarrer progressivement. Une activité trop intense peut être contre-productive et provoquer des douleurs. Si vous souffrez de maux de dos, il est nécessaire de discuter avec votre médecin traitant avant de reprendre une activité physique et/ou sportive.