Un traitement prometteur pour la repousse des cheveux

L'ESSENTIEL Un traitement à base de cellules de la papille dermique contenant un microARN spécifique a amélioré la croissance des follicules pileux chez des souris.

Le microARN miR-218-5p pourra, à terme, être utilisé comme traitement contre la perte des cheveux.

Est-on sur le point de trouver un remède miracle capable de faire repousser les cheveux ? Alors qu’en France, on estime à 10 millions d’hommes et à 2 millions de femmes souffrant d’alopécie, c’est-à-dire d’une chute partielle ou totale des cheveux et/ou des poils, un nouvel espoir de stimulation du follicule pileux, et donc de repousse des cheveux, nous vient des États-Unis.

Dans une étude publiée sur Science Advances, des chercheurs de l'université d'État de Caroline du Nord (États-Unis) expliquent avoir identifié un microARN (une petite molécule d’ARN qui régule l’expression des gènes) qui pourrait favoriser la régénération des cheveux.

Une chevelure qui repousse en 15 jours

La croissance des cheveux dépend de la santé des cellules de la papille dermique (cellules DP), qui régulent le cycle de croissance du follicule pileux. Pour tester la régénérescence de ce dernier, les chercheurs ont cultivé des cellules de la papille dermique seules (2D) et en sphéroïde 3D, puis les ont implantées sur des groupes de souris.

Ils ont ensuite étudié la vitesse à laquelle les cheveux repoussent sur des souris traitées avec des cellules DP cultivées en 2D, des cellules DP cultivées en sphéroïde 3D dans un échafaudage de kératine et enfin des souris traitées avec du Minoxidil, un traitement commun contre la chute des cheveux. Au cours d'un essai de 20 jours, les souris traitées avec les cellules DP 3D ont retrouvé 90 % de leur chevelure après 15 jours.

“Les cellules 3D dans un échafaudage de kératine ont donné les meilleurs résultats, car le sphéroïde imite le microenvironnement des cheveux et l'échafaudage de kératine agit comme un ancrage pour les maintenir à l'endroit où ils sont nécessaires”, explique Ke Cheng, co-auteur des travaux.

“Nous nous sommes également intéressés à la manière dont les cellules DP régulent le processus de croissance des follicules. Nous avons donc examiné les exosomes, plus précisément les microARN exosomaux de ce microenvironnement”, poursuit le chercheur.

Le rôle-clé du miR-218-5p

Les exosomes sont de minuscules sacs sécrétés par les cellules qui jouent un rôle important dans la communication entre les cellules. Ces sacs contiennent des microARN.

Dans un second temps, les chercheurs ont mesuré les microARN contenus dans des exosomes provenant de cellules DP 3D et 2D. Dans les exosomes dérivés de cellules DP 3D, ils ont mis en évidence le miR-218-5p, un microARN qui améliore la voie moléculaire responsable de la croissance des follicules pileux. Ils ont découvert que l'augmentation du miR-218-5p favorisait la croissance des follicules pileux, tandis que son inhibition entraînait une perte de fonction des follicules.

“La thérapie cellulaire avec les cellules 3D pourrait être un traitement efficace contre la calvitie, mais il faut faire pousser, étendre, préserver et injecter ces cellules dans la zone”, estime le professeur Cheng. Selon ce dernier, les microARN “peuvent être utilisés dans des médicaments à base de petites molécules”. “Ainsi, vous pourriez potentiellement créer une crème ou une lotion qui aurait un effet similaire avec beaucoup moins de problèmes.”

Des travaux complémentaires sont cependant nécessaires sur le microARN miR-218-5p afin de comprendre dans quelle mesure il peut favoriser la croissance des cheveux et si son utilisation est compatible avec un traitement.