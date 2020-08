Où se situe l'excès de prise de poids lors d'un grossesse?

L'ESSENTIEL En moyenne, les femmes prennent entre 11 et 16 kilos.

Enceinte, l’ambassadrice du body positive Ely Killeuse décrit dans un long témoignage comment sa prise de poids est perçue comme quelque chose de systématiquement négatif. Famille, amis, personnel médical… tous lui font des remarques désagréables, dans lesquelles peut se retrouver n’importe quelle femme enceinte : “La question que tout le monde te pose quand tu es enceinte c’est : combien t’as pris ?", raconte-t-elle. Elle rapporte aussi : “Je suis allée à un rendez-vous médical il y a quelques jours. J’étais dans le bureau des infirmières. Elle me dit : on va se peser, sujet qui fâche.”

Les femmes prennent entre 11 et 16 kilos en moyenne

Pourtant, la prise de poids pendant la grossesse est un phénomène naturel et positif. En moyenne, les femmes prennent entre 11 et 16 kilos. Des chiffres qu’il faut adapter en fonction des morphologies de chacune. Une femme très mince devra viser les 18 kilos, alors qu’une future maman obèse devra se limiter à 9 kilos. Notons aussi que la prise de poids dépend du métabolisme de chacune. Certaines prendront 30 kilos quand d’autres en prendront 5, car les calories sont ingérées différemment.



“Il n'y a pas de recommandation française, mais celle qui fait foi est celle de l'Institut de médecine (USA) de 2009 qui préconise une prise de poids située entre 11 et 16 kilos pour une femme de poids normal. Plus généralement, on dit que la prise de poids doit être adaptée au poids antérieur à la grossesse, c'est-à-dire en fonction de l'IMC de la femme", explique le docteur Philippe Deruelle, gynécologue-obstétricien.

La prise de poids permet aux femmes enceintes de faire face à une maladie ou à des famines

Initialement, la prise de poids permet aux femmes enceintes de faire face à une maladie ou à des famines. D’autres facteurs font aussi grimper le chiffre sur la balance : croissance du fœtus, augmentation du poids du placenta, développement du cordon ombilical, des membranes et du liquide amniotique, croissance du volume sanguin maternel, du sein et de l'utérus ou encore la rétention d'eau.

Attention cependant à ne pas prendre plus de poids que celui fixé par votre médecin, car une surcharge pondérale trop importante peut être dangereuse pour la mère et le bébé. “Les femmes obèses ont 3 fois plus de risques que les femmes d’IMC normal de souffrir de sévères complications pendant leur grossesse", rappelle la gynécologue Géraldine Grauzam Rebot. On parle ici de diabète gestationnel, d’hypertension, de pré-éclampsie, de césarienne ou encore de phlébites. Pour le bébé, le surpoids de la mère augmente les risques de macrosomie fœtale, de prématurité, de malformations ou encore d’obésité.