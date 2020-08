L'ESSENTIEL Il est possible d’enregistrer ses cris de stress et de frustration sur un site web dédié.

Depuis le début de la crise sanitaire, 40% d’entre nous se sentent plus stressés que d'habitude.

Après de longues semaines de confinement, l’Islande propose de traiter stress et frustration grâce à une méthode originale : la thérapie par le cri. “Ces dernières semaines, beaucoup d'entre nous ont ressenti des sentiments accrus de frustrations, de peur, de solitude, de colère ou de culpabilité, et nous avons tous dû y faire face de manières différentes, explique Zoe Aston, psychothérapeute et spécialiste en santé mental. Crier pour libérer une émotion refoulée vous permet de se reconnecter avec soi-même et d'entendre sa propre voix. Et ce n’est en rien agressif mais plutôt une façon de prendre conscience de ses sentiments", poursuit la spécialiste.

Sources de frustration

Concrètement, il est possible d’enregistrer ses cris de stress et de frustration sur un site web dédié. Une fois recueillis, les cris seront diffusés grâce à des haut-parleurs dans les plus beaux endroits de l’Islande (sommet de Festarfjall, cascade de Skógarfoss…).



Depuis le début de la crise sanitaire, 40% d’entre nous se sentent plus stressés que d'habitude, et 37% signalent un impact négatif du coronavirus sur leur santé mentale. Bien que les relations amicales et familiales aient été la principale source de frustration, 36% évoquent aussi la fermeture de leurs bars et restaurants préférés. Vingt-sept pour cent s’énervent également de ne plus pouvoir voyager à l'étranger.

Exorciser une douleur psychologique

“Partout dans le monde, les gens ont traversé beaucoup de choses ces derniers mois. Nous voulons faire ce que nous pouvons pour aider les gens à apaiser leur stress. En Islande, nous avons la chance d'avoir de grands espaces et une nature incroyable, ce qui rend la destination idéale pour laisser échapper ces frustrations", explique Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, directrice de Visit Iceland.



La thérapie par le “cri primal" est une technique développée dans les années soixante par le psychologue américain Arthur Janov. Elle vise à exorciser une douleur psychologique profondément enfouie en l'exprimant par un cri puissant.