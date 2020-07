Dexaméthasone : le corticoïde anti-covid ne doit pas être administré en début de maladie

La dexaméthasone est un médicament corticoïde utilisé pour ses propriétés anti-inflammatoires. Elle est utilisée en médecine depuis les années 1960. En juin dernier, l’essai britannique Recovery a annoncé qu’il permettait de réduire d’un tiers la mortalité des malades atteints de Covid-19. Dans la revue New England Journal of Medicine, les chercheurs publient la totalité de leurs résultats. Ils précisent que le traitement doit être réservé aux patients à un stade avancé de la maladie.

A randomized controlled trial testing dexamethasone for Covid-19 (the RECOVERY trial) showed that, compared with usual care, this corticosteroid drug reduced 28-day mortality in hospitalized patients. #COVID19 #SARSCoV2