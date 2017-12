Concurrence

Médicaments : d’importantes différences de prix entre les pharmacies

Les médicaments sont jusqu’à quatre fois plus chers d’une pharmacie à l’autre. L’association Familles rurales publie les résultats de son observatoire des prix des médicaments en vente libre.

Le prix des médicaments a augmenté de 4,3 % cette année en moyenne. Les résultats de l’observatoire des prix des médicaments en vente libre ont été publiés mardi par l’association Familles rurales. Cette étude montre aussi qu’il faut être vigilant dans le choix de la pharmacie où l’on achète ses médicaments. De fait, les prix peuvent être jusqu’à quatre fois plus chers selon la pharmacie d’achat.

Familles rurales s’est intéressée aux prix d’une dizaine de médicaments fréquemment utilisés par les familles. L’enquête s’est intéressée à 83 pharmacies (40 physiques et 43 en ligne) réparties dans 45 départements français. Celui dont le prix varie le plus fortement, c’est le Dacryum. Vendu au moins cher à 1,95 euro, le prix maximum repéré est de 8,50 euros. Nicopass, qui aide au sevrage tabagique, est vendu 20 euros plus cher dans certaines officines. Seuls deux médicaments ont un niveau de variation de prix faible : Biafinéact et Hextril.

Internet, une solution pas toujours économique

Les médicaments vendus en ligne sont en moyenne 24 % moins chers qu’en officine. Une économie à première vue intéressante, mais souvent les frais de port sont élevés, ce qui annule l’économie réalisée sur le prix des boîtes. La moyenne enregistrée des frais de port s’élève à 5,92 euros. Un site seulement proposait de livrer gratuitement les médicaments. Avant de commander sur internet, soyez toujours vigilant, le site doit obligatoirement avoir le logo européen. Il assure que le site est agréé par les autorités.