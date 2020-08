Favoriser les protéines végétales augmenterait l'espérance de vie

L'ESSENTIEL Favoriser les protéines végétales aux protéines animales réduirait le risque de mortalité de 5%

Des études antérieures ont démontré que les protéines végétales réduisent le risque de maladie coronarienne, de maladie cardiaque et de diabète

Globalement, les protéines végétales augmenteraient l'espérance de vie

Préférer les protéines végétales aux protéines animales permettrait de vivre plus longtemps. C'est en tout cas ce qu'avancent des chercheurs américains du National Cancer Institute du National Institutes of Health, dont les travaux ont été publiés dans le Jama Internal Medicine.

Diminution du risque de mortalité

En analysant les données de santé de 179 068 femmes et 237 036 hommes compilées dans la base de données NIH-AARP Diet and Health Study, les chercheurs se sont aperçus que les personnes âgées qui mangeaient le plus de protéines végétales avaient une espérance de vie plus importante que les autres.

Précisément, elles avaient un risque de mortalité 5% plus bas que la moyenne. L'étude a également révélé que les personnes ayant changé 3% de la quantité de protéines animales qu'elles consommaient par des protéines végétales avaient un risque de mortalité 10% plus bas.

Les protéines végétales proviennent des végétaux, à la différence des protéines animales qui proviennent d'une source animale (poisson, oeuf, viande). Riches en sels minéraux, oligo-éléments, fibres et vitamines, les protéines végétales sont dépourvues de cholestérol et contiennent des graisses bénéfiques pour la santé, à la différence des protéines animales qui sont riches en graisses saturées, lesquelles sont déconseillées pour la santé.

Les bienfaits des protéines végétales

Plusieurs études présentées au Nutrition 2018, le congrès de l’American Society for Nutrition, confirment les bienfaits des protéines végétales sur la santé, notamment en induisant un risque plus faible de développer une maladie coronarienne, une accumulation de plaque dans les artères du cœur, une maladie cardiaque ou encore du diabète.

Selon les chercheurs, bien choisir ses aliments végétaux permettrait d’abaisser la mortalité de 30% alors que privilégier des protéines animales de qualité supérieure n’a que peu d’effets sur la mortalité.

Les aliments riches en protéines végétales

On trouve les protéines végétales par exemple dans les légumineuses (lentilles, fèves, pois chiches, pois cassés, haricots secs…), les céréales (riz, pain, pâtes, pommes de terre, maïs, semoule, tapioca…), les oléagineux (amandes, noix de cajou, de Pécan, de Macadamia, noisettes, pistaches), les graines de chanvre, le tofu ou encore les laits végétaux (lait d’amande, lait de riz, lait de soja).

L'idéal pour la santé est d'avoir une alimentation saine et équilibrée afin d'apporter tous les nutriments dont le corps à besoin, de bannir les aliments transformés, trop gras ou trop sucrés et de boire au minimum un litre d'eau par jour. Il est également essentiel de réduire sa consommation d'alcool, d'éviter les sodas et autres boissons sucrées et enfin, de pratiquer une activité physique régulière.

Selon un sondage réalisé en 2017 par l’IFOP, 50% des Français aimeraient augmenter leur consommation de produits végétaux. Cinq pour cent des Français seraient quant à eux végétariens ou vegans et 30% flexitariens, c’est-à-dire limitant leur consommation de viande sans être totalement végétariens.