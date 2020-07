Covid-19 : comment faire les soldes en toute sécurité ?

L'ESSENTIEL Les soldes d’été commencent ce mercredi 15 juillet.

Le plus gros risque que représente le shopping est l’interaction avec d’autres personnes.

Si les soldes d’été vous donnent envie de faire chauffer la carte bleue, voici quelques conseils pour faire vos emplettes en toute sécurité en temps de pandémie.

Shopper masqué

Pour faire les boutiques en toute sécurité, la première règle sanitaire est toute simple : porter un masque. “Je souhaite que dans les prochaines semaines on rende le masque obligatoire dans les lieux publics clos", a d'ailleurs indiqué Emmanuel Macron lors de son entretien du 14-juillet. Evoquant l’épidémie de coronavirus en France, le chef de l’Etat s’est justifié devant les journalistes Léa Salamé et Gilles Bouleau : “Nous avons des signes que cela repart un petit peu.”

Eviter les contacts directs

Brian Labus, professeur adjoint à l’université du Nevada Las Vegas School of Public Health (Etats-Unis), résume dans Bustle : “Le plus gros risque que représente le shopping est l’interaction avec d’autres personnes, pas les produits que vous achetez. Si vous minimisez les contacts directs, vous réduirez le risque de maladie." On évite donc de tenir sa meilleure amie par le bras ou de faire la bise à sa vendeuse préférée. De même, préférez les heures creusent aux heures de pointe, et gardez vos distances avec les autres clients (au moins un mètre).

Zapper les cabines d’essayage

Même si nous sommes seuls dans la cabine d’essayage, de plus en plus d’études prouvent que le coronavirus reste dans l’air. Après plusieurs tergiversations, l’OMS vient de reconnaître la possibilité d’une transmission par aérosol, responsable de “l'apparition de Covid-19 signalée dans certains lieux fermés, tels que les restaurants, les boîtes de nuit, les lieux de culte ou les lieux de travail où les gens peuvent crier, parler ou chanter". Même si cela peut être frustrant, il est préférable d’acheter sans essayer en magasin. De nombreuses enseignes proposent un remboursement valable un mois si les articles passés à la maison ne conviennent pas (attention à bien conserver le ticket de caisse et à ne pas couper les étiquettes).

Privilégier le sans contact et laver les articles achetés

Le coronavirus perdure sur les surfaces contaminées, même si les données manquent concernant les tissus. Une étude du New England Journal of Medicine indique par exemple que le virus a une durée de vie de 24h sur du carton. Dans le doute, il est donc conseillé d’utiliser au maximum le sans contact de la carte bleue, dont les plafonds ont pour la plupart été augmentés. Oubliez les selfies d’essayage envoyés aux copines, car le portable est une surface à risque comme les autres. Les articles achetés devront aussi être lavés à haute température avant d’être portés.

Respecter les autres gestes barrière

L’excitation provoquée par les soldes ne doit pas rimer avec inconscience. Sur son site, le ministère de la Santé recommande de respecter les gestes barrière suivant :



· Lavez-vous les mains très régulièrement (avec de l'eau et du savon, ou du gel hydro-alcoolique). N’hésitez pas à vous servir des produits mis à disposition à l’entrée et à la sortie des magasins.



· Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le.



· Evitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche.



Depuis l'apparition de la maladie fin décembre en Chine, le coronavirus a fait plus de 530 000 morts dans le monde, selon le dernier bilan de l'AFP. Plus de 11 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.