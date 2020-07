Marseille : les nouveaux cas de Covid-19 doublent toutes les 48h

L'ESSENTIEL Les nouveaux cas de Covid-19 doubleraient toutes les 48h à Marseille

Des médecins réclament la mise en place de mesures d'urgence pour sensibiliser les habitants

En région PACA, 17 243 personnes ont été testées positives depuis le début de l'épidémie

La situation sanitaire liée à la Covid-19 est de plus en plus préoccupante à Marseille, alerte Annie Levy-Mozziconacci, médecin à l’hôpital Nord de Marseille. La plus ancienne ville de France, qui accueille chaque année pas loin de 5 millions de touristes, enregistre une hausse importante de nouveaux cas depuis une dizaine de jours.

Un appel aux “pouvoirs locaux et nationaux”

“Il va falloir réfléchir à avoir une politique coordonnée pour permettre d'éviter que la ville, dans une quinzaine de jours, soit une ville sinistrée par une épidémie qu'on aurait mal envisagée et anticipée”, a-t-elle déclaré sur Europe 1. Selon les personnels soignants de la ville, les nouveaux cas positifs doubleraient toutes les 48h à Marseille.

“Nous appelons à la responsabilité des pouvoirs locaux et nationaux afin que la deuxième ville de France, ville ouverte sur la Méditerranée, ville de tourisme, ne devienne pas très vite une ville sinistrée”, écrivent Annie Levy-Mozziconacci et des confrères dans un communiqué, appelant la nouvelle maire Michèle Rubirola, médecin de profession, à agir et demandant à l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) de déployer des “moyens financiers et humains” en urgence.

789 personnes encore hospitalisées en PACA

Les médecins demandent à ce que des actions de sensibilisation et de prévention soient mises en place auprès des habitants, l'ouverture d'une “cellule Covid” pour suivre l'évolution de la situation et le “dépistage systématique” du virus dans les aéroports et gares maritimes.

En région PACA, 17 243 personnes ont été testées positives depuis le début de l'épidémie et 917 sont décédées, selon le point de l'ARS du 9 juillet. Au total, 789 personnes sont encore hospitalisées, dont 65 en réanimation. A l'échelle nationale, 30 029 personnes sont mortes de la Covid-19 et au moins 172 377 cas positifs ont été recensés.