Coronavirus : Trump achète la quasi-totalité des stocks de remdesivir

L'ESSENTIEL La durée moyenne d'hospitalisation d'un patient covid serait réduite de 4 jours lorsqu'il est traité au remdesivir

Le taux de mortalité passerait de 7,1% avec le remdevisir, contre 11,9% avec un placebo

Ll'Agence européenne des médicaments (EMA) s'est prononcée en faveur d'une "mise sur le marché conditionnelle" du remdesivir au sein de l'UE

Le gouvernement américain a annoncé avoir acheté 92% des stocks de remdesivir, le seul médicament ayant à ce jour montré une efficacité relative contre la Covid-19. Précisément, Donald Trump a acquis 500 000 doses du médicament sur les 550 000 disponibles ces trois prochains mois.

“Le président Trump a fait une affaire incroyable pour que les Américains puissent avoir accès au premier traitement thérapeutique autorisé contre la Covid-19", a déclaré le ministre de la Santé, Alex Azar, alors que les Etats-Unis sont devenus le pays le plus touché au monde par le virus (130 101 décès pour 2 738 113 cas confirmés).

Diminution du temps d'hospitalisation et de la mortalité

Développé par le laboratoire Gilead Sciences, à l'origine pour traiter Ebola et les infections à virus Marburg, le remdesivir a été approuvé aux Etats-Unis après des essais cliniques concluants montrant une réduction du taux de mortalité et de la durée d'hospitalisation des patients d'au moins quatre jours.

Une étude publiée fin mai dans le New England Journal of Medicine avance en effet que la durée moyenne d'hospitalisation d'un patient Covid est de 11 jours lorsqu'il est traité au remdesivir (une dose de 200 mg le premier jour, puis de 100 mg/jour les 9 suivants), contre 15 avec un placebo. Selon les chercheurs, 7,1% des patients traités avec cet antiviral sont décédés sous 14 jours, contre 11,9% chez ceux ayant reçu le placebo.

Loin d'être un remède miracle, le remdesivir serait tout de même efficace associé à d'autres traitements. “Le remdesivir n'est pas à jeter parce qu'en laboratoire, il se révèle assez puissant et a un bon effet antiviral. Il est possible de parvenir à créer des synergies en l'associant à d'autres traitements”, expliquait récemment à l'Express Bruno Canard, directeur de recherche du CNRS à Marseille. Fort de ce succès, le laboratoire Gilead Sciences a fixé le prix de chaque flacon à 390$ dans les pays développés, le tarif d'un traitement complet (incluant 6 flacons) revenant donc à 2 340$.

Permettant d'économiser 12 000$ en frais d'hospitalisation par patient, le laboratoire a souhaité facturer le remdesivir à un tarif “largement accessible”, en accord avec les recommandations de l'Institute for Clinical and Economic Review, qui évalue le prix des médicaments et avait opté pour une fourchette entre 2 520 et 2 800$.

La France a-t-elle des stocks ?

Si l'Agence européenne des médicaments (EMA) s'est prononcée en faveur d'une “mise sur le marché conditionnelle” du remdesivir au sein de l'UE pour les patients Covid gravement malades, l'acquisition du gouvernement américain fait cependant craindre une pénurie pour le reste du monde.

“Le Royaume-Uni utilise le remdesivir depuis un moment, d’abord dans des essais cliniques et aujourd’hui dans le cadre d’un programme d’accès anticipé aux médicaments. Le Royaume-Uni a un stock suffisant de remdesivir”, a assuré un porte-parole du premier ministre britannique auprès de l'AFP. En Allemagne, “le gouvernement a sécurisé des stocks de remdesivir tôt”, a également confirmé un porte-parole du ministère de la Santé, estimant pour l'heure que les réserves étaient “suffisantes”. La France elle, n'a pas souhaité répondre à l'AFP.