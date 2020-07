Cancer : première destruction de métastases au foie guidée par robot

L'ESSENTIEL Des métastases au foie ont été détruites grâce à un robot.

C’est une première mondiale, qui s’est déroulée le 7 juillet à Gustave Roussy (Ile-de-France).

Le robot de Quantum Surgical devrait permettre de démocratiser cette technique d’ablation tumorale hépatique.

C’est une première mondiale, qui s’est déroulée le 7 juillet à Gustave Roussy (Ile-de-France). Des métastases au foie ont été détruites grâce à un robot. "La procédure s’est parfaitement déroulée, le robot a rempli sa mission avec succès. Le premier patient va bien, il est sorti de l’hôpital le lendemain", se réjouit le Pr de Baere, chef du service d’imagerie thérapeutique de Gustave Roussy.



Pour détruire des tumeurs dans le foie, les thérapies guidées par l’image permettent de traiter sans ouvrir. Des images réalisées avant l’intervention permettent au radiologue de planifier la position, l’axe et la profondeur à laquelle l’aiguille qui délivre le traitement doit être introduite. En passant à travers la peau, le praticien insère dans la tumeur une aiguille qui la détruit par la chaleur ou le froid, en suivant et contrôlant son geste par scanner.

"On évite des rayons supplémentaires pendant l’opération"

"Le foie est situé dans une région anatomiquement dense en organes vitaux avec la présence d’artères et de veines importantes. Pour y accéder, il faut aussi passer à travers la peau et le péritoine* et souvent entre les côtes", explique le Pr de Baere. "Le robot nous aide en positionnant avec précision l’endroit où insérer l’aiguille à travers la peau ainsi que son inclinaison pour atteindre sa cible en suivant un trajet rectiligne sans endommager de tissus", poursuit-il.



À partir d’image de scanner 3D réalisée avant l’opération, le robot planifie le trajet que l’aiguille de destruction devra suivre pour atteindre la tumeur dans le foie. Il calcule la meilleure position, le meilleur axe et la profondeur idéale à laquelle elle doit être introduite. Le bras articulé du robot vient ensuite se mettre dans la position et le radiologue pousse manuellement l’aiguille à travers le guide. Le bon positionnement de l’aiguille dans la tumeur est vérifié par scanner avant sa destruction. "Le robot nous permet de ne plus faire d’images intermédiaires pendant le processus d’introduction de l’aiguille jusqu’à la tumeur. Sans le robot, nous devons avancer pas à pas en vérifiant à plusieurs reprises avec le scanner que nous suivons bien le trajet que nous avons préalablement planifié, avec souvent des itérations et des repositionnements", précise le Pr de Baere, on évite ainsi aux patients des rayons supplémentaires pendant l’opération".

Sécurité et performance

Une métastase hépatique est une tumeur cancéreuse qui s’est d’abord développée dans un autre organe, puis propagée au foie. Tous les cancers ne métastasent pas au foie, mais certains sont plus susceptibles de s’y propager (cancers du poumon, du sein ou encore du côlon).



"Si sa sécurité et sa performance sont démontrées, le robot de Quantum Surgical devrait permettre de démocratiser cette technique d’ablation tumorale hépatique, qui à ce jour reste réalisée dans des centres experts", conclut le Pr de Baere.



*Péritoine : fine membrane qui entoure les organes de l’abdomen.