Chine : un vaccin contre la Covid-19 testé sur des militaires

Ce vaccin est développé à base d’adénovirus de type 5, “Ad5 -nCoV”, déjà utilisé pour développer un vaccin contre Ebola

La course au vaccin contre la Covid-19 entre dans la phase des essais sur les humains. En Chine, ce sont les militaires qui vont constituer les premiers cobayes sur un vaccin développé par la compagnie pharmaceutique CanSinoBIO et par un institut de recherche militaire, a indiqué la première entreprise lundi 29 juin. Ces essais font suite à l’autorisation donnée par la Commission militaire centrale de Chine pour mener ces tests.

Un vaccin à base d’adénovirus

Au total, ce sont 17 vaccins qui sont actuellement en phase d’essais cliniques, donc en cours d’essais sur l'Homme, dans le monde et 132 autres sont actuellement en phase d'évaluation préclinique. La moitié a été mise au point par des laboratoires ou des instituts chinois, selon les informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le vaccin qui sera testé sur les militaires chinois est l’un des plus avancés. “Les données des essais cliniques ont montré un bon profil de sécurité et des niveaux élevés de réponse immunitaire humorale et cellulaire”, s'est félicitée la compagnie dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong, où elle est cotée.

Ce vaccin a déjà été, en mars dernier, le premier à être approuvé pour entrer dans la première phase de test. C’est un vaccin développé à base d’adénovirus de type 5, “Ad5 -nCoV”, déjà utilisée pour la mise au point d’un vaccin contre l’infection par le virus d’Ebola. Les résultats d'études précliniques ont montré que le candidat-vaccin peut induire une forte réponse immunitaire dans des modèles animaux.

Une société spécialisée dans les vaccins

Cette phase de test ne garantit pas que le vaccin sera commercialisé au grand public, comme l’a soulignée la compagnie pharmaceutique dans son communiqué. Il n’est également pas clair si l’autorisation concerne une campagne de vaccination dans l’armée chinoise qui compte environ deux millions de militaires. La société CanSinoBIO est spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation de vaccins innovants. Elle a déjà développé 16 vaccins couvrant 13 maladies, dont un vaccin contre le virus Ebola innovant à l'échelle mondiale dont la commercialisation a été approuvée en 2017.