Covid-19 : le plasma masculin produit plus d’anticorps que celui des femmes

L'ESSENTIEL La collecte de données sur les patients infectés par le service de santé britannique a révélé que les patients masculins présentent plus d'anticorps dans leur plasma que les femmes

Cette présence d'anticorps ne signifie pas automatiquement que les hommes sont mieux protégés que les femmes

Les femmes ont une meilleure réponse immunitaire face aux maladies infectieuses que les hommes. Une réalité récemment expliquée par Jean-Charles Guéry, chercheur au Centre de physiopathologie de l’université de Toulouse III-Paul Sabatier, avec l’Inserm et le CNRS, et son équipe qui ont décrit le mécanisme génétique inné dans la réponse immunitaire au VIH. Interrogé par Pourquoi docteur pour savoir si ces conclusions peuvent se transposer au coronavirus, il confirme : “il y a moins de femmes touchées par les formes sévères de la Covid-19.”

Un niveau d’anticorps plus élevé

La dualité de réponse aux infections à la Covid-19 en fonction du sexe, où les hommes sont plus enclins à être contaminés que les femmes, se confirme dans la production d’anticorps pour se prémunir d’une nouvelle contamination. Cette fois, ce sont les hommes qui sont mieux protégés puisqu’ils semblent produire davantage d’anticorps que les femmes. Cette conclusion résulte d’une collecte de données de la NHS, le service de santé britannique, qui récolte actuellement le plasma de patients convalescents pour un essai de traitement contre le coronavirus. Ils ont constaté que 43 % des donneurs hommes présentent un niveau suffisant d'anticorps contre la Covid-19 pour être éligibles à l'essai, contre seulement 29 % des femmes.

Cette observation s’explique principalement par la plus grande sensibilité des hommes au coronavirus, les conduisant à développer plus d’anticorps. Néanmoins, la présence de plus d’anticorps ne signifie pas automatiquement que les hommes sont mieux protégés que les femmes. L’immunité potentielle amenée par ces anticorps demeure incertaine, tout comme leur durée de vie. En outre, d’autres mécanismes semblent capables de nous protéger contre une possible nouvelle infection.

Le plasma sanguin, un possible traitement

Le plasma sanguin est porteur d’espoir et est étudié comme piste de traitement pour soigner les malades de la Covid-19. Des chercheurs américains se penchent sur la transfusion sanguine de plasma pour aider le système immunitaire des malades à combattre le virus. Leur première étude, qui comporte certaines limites puisqu’elle n’a pas utilisé de placebo pour comparer les résultats, a montré que seulement 1% des patients qui ont reçu des transfusions de plasma sanguin ont eu des complications graves. Des recherches supplémentaires sont en cours pour confirmer ces résultats.