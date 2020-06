Regarder une lumière rouge pour limiter le déclin visuel

L'ESSENTIEL Passé 40 ans, notre système visuel diminue considérablement

Les volontaires de l'étude ont regardé un faisceau lumineux rouge profond de 670 nanomètres pendant trois minutes par jour pendant deux semaines

La capacité à détecter les couleurs et à voir en basse lumière s'est nettement améliorée chez les patients de plus de 40 ans

La vision qui décline est l’un des marqueurs du vieillissement. Au Royaume-Uni, il y a actuellement environ 12 millions de personnes de plus de 65 ans qui sont touchés. Dans 50 ans, ce chiffre passera à environ 20 millions et toutes connaîtront un certain déclin visuel en raison du vieillissement rétinien. Des chercheurs de l'Institut d'ophtalmologie de l'University College London (UCL) pourraient avoir découvert une nouvelle thérapie oculaire, praticable à domicile, permettant de retarder et limiter ce déclin. Les résultats de cette étude ont été publiés dans le Journal of Gerontology.

Une lumière rouge profonde de 670 nanomètres

Le système visuel diminue à mesure que l’on vieillit et ce déclin accélère passé 40 ans. “Votre sensibilité rétinienne et votre vision des couleurs sont toutes deux progressivement sapées”, décrit le professeur Glen Jeffery, auteur principal de l’étude. Ce déclin se caractérise par le vieillissement des cellules de la rétine de l'œil et le rythme de ce vieillissement est causé, en partie, lorsque les mitochondries de la cellule, dont le rôle est de produire de l'énergie (appelé ATP) et de stimuler la fonction cellulaire, commencent également à décliner. La densité mitochondriale est la plus élevée dans les cellules photoréceptrices de la rétine, qui ont des besoins énergétiques élevés. La rétine vieillit plus rapidement que les autres organes, avec une réduction de 70% de l'ATP au cours de la vie, provoquant une baisse significative de la fonction des photorécepteurs qui manquent d'énergie pour remplir leur rôle normal.

L’objectif des chercheurs est de lutter efficacement et simplement contre le déclin visuel. “Pour essayer d'endiguer ou d'inverser ce déclin, nous avons cherché à redémarrer les cellules vieillissantes de la rétine avec de courtes rafales de lumière à ondes longues”, retrace Glen Jeffrey. Les chercheurs se sont appuyés sur leurs découvertes antérieures chez les souris, les bourdons et les mouches, qui ont toutes trouvé des améliorations significatives dans la fonction des photorécepteurs de la rétine lorsque leurs yeux ont été exposés à une lumière rouge profonde de 670 nanomètres (nm), l’unité de mesure de la longueur d’onde. “Les mitochondries ont des caractéristiques d'absorbance de la lumière spécifiques qui influencent leurs performances : des longueurs d'onde plus longues de 650 à 1 000 nm sont absorbées et améliorent les performances des mitochondries pour augmenter la production d'énergie”, a constaté le chercheur. Les photorécepteurs de la rétine sont formés de cônes qui assurent la médiation de la vision des couleurs et des bâtonnets, qui fournissent une vision périphérique et adaptent la vision quand lumière est faible.

Une nette amélioration chez les plus de 40 ans

Pour l'étude, 24 personnes, âgées de 28 à 72 ans, sans maladie oculaire, ont été recrutées. Tous les yeux des participants ont été testés pour la sensibilité de leurs bâtonnets et cônes au début de l'étude. La sensibilité de la tige a été mesurée dans des yeux adaptés à l'obscurité en demandant aux participants de détecter des signaux lumineux faibles. La fonction du cône a été testée en identifiant des lettres colorées qui ont un contraste très faible et apparaissent de plus en plus floues. Tous les participants ont ensuite reçu une petite torche LED à ramener chez eux pour examiner son faisceau lumineux rouge profond de 670 nm pendant trois minutes par jour pendant deux semaines. Ils ont ensuite été de nouveau testés pour leur sensibilité de tige et de cône.

Les chercheurs ont observé des améliorations significatives chez les participants de plus de 40 ans mais cela n’a rien changé chez les individus plus jeunes. La sensibilité au contraste des couleurs des cônes — la capacité de détecter les couleurs — s'est améliorée jusqu'à 20% chez certaines personnes âgées de 40 ans et plus. Les améliorations ont été plus importantes dans la partie bleue du spectre de couleurs, plus vulnérable au vieillissement. La sensibilité de la tige — la capacité de voir en basse lumière — s'est également améliorée de manière significative chez cette population, bien que cela ait été moins impressionnant qu’au niveau du contraste des couleurs.

Une technologie à un prix accessible

Les résultats de cette étude sont très prometteurs et présentent une technique simple pour lutter contre le déclin de notre vision. “Notre étude montre qu'il est possible d'améliorer considérablement la vision qui a diminué chez les personnes âgées en utilisant de simples expositions brèves à des longueurs d'onde lumineuses qui rechargent le système énergétique qui a décliné dans les cellules de la rétine, plutôt que de recharger une batterie, se félicite Glen Jeffrey. La technologie est simple et très sûre, utilisant une lumière rouge profonde d'une longueur d'onde spécifique, qui est absorbée par les mitochondries de la rétine qui fournissent de l'énergie pour la fonction cellulaire. Nos appareils coûtent environ 12 £ [environ 13€, NDLR] à fabriquer, de sorte que la technologie est très accessible aux membres du public.”