Pourquoi les enfants sont parfois agressifs ?

À tout âge, il est normal que l'enfant puisse exprimer de temps à autre une agressivité, en particulier chez les plus petits. Certaines parties de son cerveau n'étant pas assez développées, il a besoin des adultes pour apprendre à mieux se contrôler.

Que signifie l'agressivité pour lui ?

Le comportement agressif s'explique chez les enfants par un manque de maturité cérébrale qui ne lui donne pas encore les capacités suffisantes pour raisonner et communiquer sans violence. Au fur et à mesure de sa croissance, il manifeste d'ailleurs de moins en moins d'agressivité physique car il prend conscience qu'il peut blesser avec des gestes violents.

Il s'agit donc pour lui d'un moyen de communication pour réclamer plus d'attention ou d'affection. L'agressivité peut aussi s'exprimer par mimétisme d'un comportement agressif d'adultes ou d'enfants, ou pour exprimer une inquiétude face aux changements (arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, séparation, deuil, changement d'école...).

Ce comportement, tout comme chez l'adulte, peut aussi apparaître en cas de fatigue ou de surstimulation après une longue période de jeu par exemple. Enfin, on peut l'observer lors de punitions sévères ou lorsqu'il comprend qu'il obtient ce qu'il souhaite avec son comportement hostile.

Que faire s'il est agressif ?

Le comportement de l'adulte face à l'agressivité lui permet de l'aider à contrôler ses émotions. C'est pourquoi il est impératif de montrer l'exemple en restant calme et ferme et en lui indiquant que son comportement n'est pas acceptable. Expliquez-lui les conséquences de son geste et incitez-le à s'exprimer avec des mots simples sur ce qu'il ressent.

Vous pouvez aussi lui demander de consoler la personne qu'il a tapée par exemple ou lui demander de se retirer un moment pour se calmer.

Si vraiment après 3 ans vous constatez toujours une agressivité fréquente, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour mieux comprendre ce qu'il se passe.

En savoir plus : “L'agressivité chez l'enfant de 0 à 5 ans”, de Sylvie Bourcier, éditions CHU Sainte Justine.