Coronavirus : le virus devrait continuer à se propager cet été

L'ESSENTIEL Les variations météorologiques n'influeraient pas sur l'évolution de l'épidémie

Le virus continuera de se propager pendant l'été, selon les chercheurs

Les gestes barrières doivent être appliqués durant les vacances

La question s'est posée au début de la pandémie : l'arrivée des beaux jours viendra-t-elle à bout de l'épidémie de Covid-19 comme elle le fait chaque année avec la grippe ? Des chercheurs américains se sont demandé si les variations saisonnières et géographiques du climat pouvaient en effet modifier la trajectoire de la pandémie, mais il semblerait que le réchauffement estival ne saurait, à lui seul, la ralentir.

Au stade pandémique, “des changements modestes”

Ils expliquent dans la revue Science que “même si les variations météorologiques peuvent jouer un rôle important dans l'évolution des infections endémiques, au stade pandémique d'un pathogène émergent, le climat n'entraîne que des changements modestes.”

Pas de répit donc pour les 87 pays et territoires du monde où le nouveau coronavirus a trouvé ses marques depuis le mois de janvier. “Nos résultats suggèrent que sans mesures de contrôle efficaces, de fortes flambées sont probables dans les climats plus humides et le temps estival ne limitera pas considérablement la croissance pandémique”, stipulent les chercheurs.

Si la hausse des températures et l'humidité influent d'ordinaire sur la propagation d'autres coronavirus, notre faible immunité collective contre le Sars-Cov-2 empêchera cette évolution : une trop grande proportion de personnes n'a pas été infectée, ce qui peut suffire à conserver une marche de progression rapide. “Le virus se propagera vite, quelles que soient les conditions climatiques”, précise dans un communiqué Rachel Baker, chercheuse en post-doctorat à l'université de Princeton.

Les gestes barrière en vigueur même l'été

En outre, il faudra faire preuve d'une grande vigilance et respecter les gestes barrière tout l'été, car le soleil, s'il nous invite à lâcher prise et nous détendre, n'a aucun pouvoir protecteur contre le virus. Il sera tout à fait possible d'être contaminé durant la période estivale si nous relâchons les efforts.

Il paraît donc essentiel, à l'approche de l'été, de rappeler les gestes barrière :

- il est recommandé de se munir d'un masque dans les lieux publics et les transports en commun,

- de respecter la distanciation sociale d'au minimum 1 mètre,

- de tousser et/ou éternuer dans son coude,

- de se moucher avec des mouchoirs jetables,

- de ne pas se toucher le visage lors d'une sortie,

- et bien entendu, de se laver les mains le plus souvent possible avec du gel hydroalcoolique ou de l'eau et du savon.