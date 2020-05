La texture de la rétine, un marqueur d’Alzheimer ?

Les chercheurs de l’université de Duke (États-Unis) se sont intéressés à la rétine des patients pour étudier la maladie d’Alzheimer. “Des recherches antérieures ont vu un amincissement de la rétine chez les patients atteints d'Alzheimer, mais en ajoutant une technique de diffusion de la lumière à la mesure, nous avons constaté que la couche de fibres nerveuses rétiniennes est également plus rugueuse et plus désordonnée, raconte Adam Wax, professeur de génie biomédical à Duke qui a participé à l’étude publiée dans la revue Scientific Reports. Nous espérons que nous pourrons utiliser ces informations pour créer un appareil de dépistage facile et bon marché qui ne serait pas seulement disponible dans le cabinet de votre médecin, mais également dans des endroits comme la pharmacie locale.”

La rétine, premier accès au cerveau

Les diagnostics de la maladie d’Alzheimer n’interviennent actuellement qu’après l’apparition de symptômes de déclin cognitif chez la personne concernée. Pour confirmer le diagnostic, il faut ensuite réaliser des examens IRM et TEP qui sont coûteux. Pourtant, si l’on parvenait à intervenir sur la maladie plus précocement, les traitements peuvent améliorer considérablement la qualité de vie. C’est cela qui pousse les chercheurs à s’intéresser à des biomarqueurs pouvant indiquer des signes précurseurs d’apparition de la maladie.

La rétine apparaît comme un biomarqueur potentiel. Pour rappel, la rétine est une extension du cerveau et d'une partie du système nerveux central. Des recherches antérieures ont montré que la maladie d’Alzheimer peut provoquer des modifications structurelles de la rétine, notamment un amincissement des couches rétiniennes internes. “La rétine peut fournir un accès facile au cerveau, et son amincissement peut indiquer une diminution de la quantité de tissu neural, ce qui peut signifier que la maladie d'Alzheimer est présente”, avance Adam Wax. Néanmoins, d’autres maladies, telles que le glaucome ou Parkinson, peuvent également provoquer un amincissement de la rétine.

Une nouvelle mesure d’imagerie

Ce que les chercheurs sont parvenus à démontrer, c’est que la couche supérieure de neurones dans la rétine d'un modèle murin de la maladie d'Alzheimer présente un changement dans leur texture structurelle. Combinée à des données sur les changements d'épaisseur de cette couche, la nouvelle mesure pourrait s'avérer être un biomarqueur plus facilement accessible d’Alzheimer. “Notre nouvelle approche peut mesurer la rugosité ou la texture de la couche de fibres nerveuses de la rétine interne, a déclaré Ge Song, qui a participé à l’étude. Il peut fournir un moyen rapide et direct de mesurer les changements structurels causés par la maladie d'Alzheimer, qui a un grand potentiel en tant que biomarqueur de la maladie.”

Pour mener à bien leur nouvelle approche, les chercheurs ont utilisé la tomographie en cohérence optique (OCT) qui est l'analogue optique de l’échographie. Ils ont ajouté une mesure appelée interférométrie à faible cohérence à résolution angulaire (a/LCI), qui utilise les angles de la lumière diffusée pour recueillir plus d'informations sur la structure du tissu. En combinant les deux mesures, les chercheurs peuvent extraire à la fois des informations sur l'épaisseur et la structure de chaque couche de la rétine. “Les mesures a/LCI complètent les mesures d'épaisseur pour améliorer l'utilité potentielle de biomarqueurs plus quantitatifs pour la maladie d'Alzheimer”, décrypte Ge Song.