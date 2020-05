Le Coronavirus pourrait provoquer le diabète

Le coronavirus continue d’intriguer et de livrer ses secrets. Une étude, menée par un panel international d’experts médicaux, publiée dans la revue scientifique The Lancet, montre que le Covid-19 pourrait déclencher le diabète chez les patients en bonne santé. Celle-ci ne conclut pas que le coronavirus entraîne de manière systématique le diabète mais a trouvé des preuves que cela pourrait être le cas.

Le coronavirus endommage le pancréas

Dans cette étude, des experts médicaux italiens ont signalé des symptômes diabétiques sévères chez des personnes sans antécédents, après avoir été hospitalisées pour être soignées du Covid-19. “Les nouveaux cas devraient en fait être testés pour s'assurer qu'ils n'ont pas de diabète, car cela aggraverait le pronostic”, avance Paul Zimet, co-auteur de l’étude et professeur à l'université Monash (Australie), à SBS News. Le virus peut endommager le pancréas, provoquant alors du diabète chez les patients incapables de produire suffisamment d’insuline, qui permet de contrôler la glycémie et les niveaux de graisse. “Ils ont découvert que ces personnes avaient en fait besoin de doses massives d'insuline, ce qui suggère que le corps devient résistant”, poursuit-il.

Pour les personnes qui font déjà du diabète, il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires puisque le Covid-19 est un facteur aggravant. L'étude a révélé que les personnes atteintes de diabète courent un risque 50% plus élevé de mourir d'un coronavirus, en particulier les personnes âgées. “Ce sont les personnes âgées en particulier atteintes de diabète de type 2 qui ont le plus de risques de mourir, annonce le professeur Zimmet. Ce sont des gens qui ont d'autres pathologies comme les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et d'autres sortes de comorbidités.” Ce dernier a également reporté qu’en Australie 20% des 752 patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 souffrent de diabète.

Une application pour accompagner les personnes diabétiques

Pour accompagner les personnes diabétiques pendant le confinement en France, l’application Covidiab a été mise en place. Celle-ci a été développée par les équipes de l'AP-HP, de l'Inserm et de l'université de Paris. “Le patient diabétique accède à une médiathèque mise à jour quotidiennement, précisent les médecins. Des notifications sont envoyées à chaque fois qu’une information utile aux patients diabétiques est publiée. En outre, grâce à des questionnaires, des conseils personnalisés sont fournis. Enfin, des questions sur l’état de santé sont posées régulièrement afin d’orienter le patient vers des soins spécifiques selon les recommandations actualisées (médecin traitant, SAMU, Urgences) en cas de besoin en favorisant la téléconsultation.”