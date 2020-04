Les recommandations du conseil scientifique pour le déconfinement

La préparation du déconfinement, prévu pour le 11 mai, continue d’occuper le gouvernement. Le premier ministre, Édouard Philippe, doit présenter un premier plan de sortie de confinement ce mardi 28 avril devant le Parlement et exposer les contours que celui-ci devra prendre. Dans cette perspective, le conseil scientifique, qui est consulté par le président de la République et les ministres avant leurs prises de décision, a rendu ses recommandations pour une “levée progressive et contrôlée du confinement”. Celles-ci sont listées dans deux avis mis en ligne samedi dernier.

Éviter les voyages à l’étranger

Dans son premier avis, le Conseil scientifique propose des solutions sur les modalités globales du déconfinement pour les deux premiers mois. Le premier prérequis est le port du masque qui se doit, selon le conseil, d’être “systématique” pendant les premiers mois, nécessitant que des “masques alternatifs de production industrielle ou artisanale anti-projection” soient “disponibles pour l'ensemble de la population et distribués en priorité aux personnes en contact régulier avec le public”. Ainsi, les lieux censés recevoir du public devront être en mesure de proposer des masques ainsi que du gel hydroalcoolique.

Concernant les déplacements, l’avis du conseil scientifique n’est pas strict puisqu’il suggère, comme l’a par ailleurs communiqué le gouvernement, d’autoriser les déplacements entre les différentes régions de notre territoire, dès lors que les mesures barrières et les règles de distanciation sociale sont respectées. Concernant les transports en commun, notamment dans les grandes villes, il préconise un “étalement des horaires” des salariés, associé au maintien du télétravail, pour éviter une saturation à certaines heures. Les voyages à l’étranger sont déconseillés afin de “réduire le risque de réintroduction du virus sur le territoire national.”

Respecter les distances sociales à l’école

Pour la reprise scolaire, le conseil scientifique, qui a consacré son deuxième avis à cette problématique, donne un certain nombre de règles qui doivent accompagner le retour sur les bancs de l’école. “Le port de masque doit être obligatoire”, préconise en premier lieu le conseil, qui indique par ailleurs que le port du masque est “impossible” en maternelle, et souhaite une adaptation en fonction de l'âge en primaire. Pour la distanciation sociale, le conseil préconise un mètre d’écart entre les tables. Les établissements devront également faire en sorte d’éviter aux élèves de se croiser et devront, “si c'est possible”, tous déjeuner en classe, à leur table. Enfin, le conseil suggère aux parents de prendre la température des enfants chaque jour avant le départ pour l’école et de ne pas les déposer si ces derniers présentent des symptômes.

Pour le reste de l’organisation de la cité, le conseil scientifique se veut pragmatique. Le télétravail doit être poursuivi au maximum dans la mesure du possible. Pour les commerçants et artisans, il est proposé de reprendre une activité en respectant scrupuleusement les règles de distanciation sociale et “ne concernant, si possible, que la moitié des travailleurs.” Pour les personnes considérées à risque, qui ont plus de 65 ans ou présentant des pathologies chroniques, il convient de respecter “un confinement strict et volontaire, qui les protège de risques de contamination”. Enfin, tous les rassemblements publics doivent être interdits.