Déconfinement, école, masques… : plus de précisions sur les mesures annoncées pour le 11 mai

L'ESSENTIEL Emmanuel Macron a annoncé la poursuite du confinement jusqu'au 11 mai

Les modalités d'un éventuel déconfinement n'ont pas toutes été précisées

La réouverture annoncée des écoles pourra connaître des aménagements

Lors de son intervention du 13 avril, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures dont le mode opératoire pose question. A commencer par le “déconfinement”, que le président prévoit pour le 11 mai, sans avoir précisé le dispositif : le “déconfinement” s'organisera-t-il par régions ? Par départements ? Ou encore par catégories de personnes ?

S'il a en effet précisé que les “personnes vulnérables”, celles “en situation de handicap sévère”, “atteintes de maladies chroniques” ou encore les personnes âgées devraient encore rester chez elles, il n'a pas précisé à partir de quel âge une personne était considérée comme âgée. Parle-t-on des seniors de 60 ans, 70 ans ou plus ?

Le chemin de l'école encore difficile à définir

Emmanuel Macron a également annoncé la “réouverture progressive des crèches et des établissements scolaires” ce même jour, sans préciser les conditions d'ouverture. Invité sur France 2 ce mardi, Jean-Michel Blanquer a indiqué que “toutes les écoles ne seront pas ouvertes le lundi 11 mai. On va élaborer toute une méthodologie qui passe forcément par de très grands aménagements, a indiqué le ministre de l'Education nationale. En mai-juin, ce ne sera pas du tout comme avant, ce sera forcément différent. Il ne pourra pas y avoir de grands groupes” dans les classes. De ce fait, “il est possible qu'il y ait une charge horaire moins importante” pour les élèves.

“Il est difficile aujourd'hui de savoir si, le 11 mai, nous serons prêts à reprendre le chemin de l'école, quand on sait que les écoles sont des hauts lieux de transmission, a commenté sur Franceinfo Francette Popineau, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire. Il faudra évidemment travailler à un aménagement, travailler à comment on va reprendre le chemin de l'école, et est-ce que le 11 mai, nous serons prêts ? Cela nous paraît difficile d'anticiper aujourd'hui ce que sera le 11 mai. Les cinémas et les restaurants seraient fermés alors pourquoi les écoles seraient elles ouvertes ?”

Les modalités de distribution des masques

Emmanuel Macron a également annoncé la distribution de masques au grand public dès le 11 mai. “Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourrait devenir systématique”, a-t-il indiqué, omettant de préciser les modalités de distribution. Invité sur RTL ce mardi, le ministre de la Santé a confirmé que ces masques étaient “en cours de fabrication dans un très grand nombre d'entreprises françaises depuis maintenant plusieurs semaines.”

Le gouvernement étudie encore les différentes options de distribution, mais Olivier Véran confirme “l'hypothèse de procéder à partir des collectivités locales, des mairies, est effectivement une des hypothèses que nous envisageons. Ces masques auront aussi la capacité d'être lavables et donc d'être utilisables plusieurs fois”. Seront-ils distribués gratuitement ? Ne pouvant en faire la promesse, le ministre “imagine qu'ils seront donnés à la population”.

Le président a également promis une aide exceptionnelle aux “familles les plus modestes” et aux “étudiants les plus précaires”, sans en préciser les modalités ou le montant. De même, il n'a pas évoqué le deuxième tour des élections municipales. Un plan plus précis sera présenté par le gouvernement à la fin du mois d'avril et devrait apporter plus de précisions sur les mesures annoncées.