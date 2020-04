Coronavirus : un bébé de 6 mois contracte le virus

La petite Erin Bates est née prématurément il y a 6 mois avec une malformation cardiaque au Royaume-Uni. Après avoir subi une opération à cœur ouvert, le bébé a été testé positif au Covid-19 et se trouve désormais branché à un respirateur à l’hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool (Angleterre).

Le père infecté par le covid-19

“Encore une fois, nous sommes dans une position où nous pourrions perdre notre petite fille si elle ne continue pas à se battre, déplore sa mère sur Facebook. S’il vous plaît, gardez Erin dans vos prières, nous ne pouvons pas la perdre à cause de ce virus qu’elle a trop combattu.”

La venue au monde d'Erin a été ponctuée de problèmes graves, puisque la petite a subi “une opération à cœur ouvert, une cardiopathie congénitale, un collapsus pulmonaire, une insuffisance rénale, un VRS, une trachéomalacie, une bronchomalacie.” Seule sa mère, Emma, 29 ans, a été autorisé à rester à son chevet, son père ayant présenté des symptômes de Covid-19 également. Il a été renvoyé chez lui pour être confiné.

“Si je commence à ressentir des symptômes à mon tour, je serai emmenée dans un autre hôpital et Erin restera seule ici”, s’inquiète Emma. Cependant, la situation s'avère difficile pour le papa aussi : “Si mon enfant meurt maintenant, je ne serai pas autorisé à l’approcher car je dois rester en confinement à la maison. Je ne serai pas autorisé à aller à l’hôpital”, s'inquiète-t-il de son côté. Les parents restent confiants et croient en la force de leur petite Erin : “Elle a déjà été tellement forte dans le passé, nous pensons qu’elle le sera encore aujourd’hui.”

Le Covid-19 chez l'enfant

Alors que l'on pensait les adolescents et les enfants asymptomatiques ou sujets à de légers symptômes du covid-19, certains cas font exception à la règle. Le 1er avril, le gouverneur du Connecticut (Etats-Unis) a annoncé le décès d'un bébé de six semaines infecté par le Covid-19.

Une étude chinoise menée auprès de 2 143 enfants (731 cas confirmés) et publiée dans la revue Pediatrics confirme la tendance selon laquelle les formes d'infection sévère sont plus rares chez les jeunes, mais pas impossibles. Quatre-vingt-quatorze enfants étaient asymptomatiques. Dans 94% des cas, la maladie était peu sévère (de asymptomatique à modérée). “Parmi les 112 cas sévères (détresse respiratoire avec saturation en oxygène <92%), 60% avaient moins de 5 ans et 30% moins de 1 an et parmi les 13 cas critiques (SDRA et/ou défaillances d'organe) 7 avaient moins de 1 an. Un enfant de 14 ans est décédé. Il n'y a pas de données sur les comorbidités éventuelles des enfants”, détaille la Société française de pédiatrie.

Une étude menée en Italie a également révélé que sur près de 58 000 cas, seulement 597 étaient des enfants et adolescents de moins de 18 ans (1%) et que leur taux d'hospitalisation était de 11% (17,5% chez les moins de 1 an et 7% chez les plus de 7 ans).