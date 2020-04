Coronavirus : les trois quarts des Français pensent que le gouvernement a menti au sujet des masques

“Depuis un mois, nombre d’internautes tentent de trouver des solutions alternatives, explique Véronique Reille Soult, directrice générale de Dentsu Consulting. Depuis lundi, les tutos pour fabriquer des masques maison sont de plus en plus visionnés sur YouTube et la nouvelle mode est désormais de partager ses réalisations sur Instagram, Facebook ou WhatsApp.”

Pourtant, de nouvelles questions sont posées par les internautes : “On lave ou on lave pas ? Utiles ou pas utiles ? Je vais juste faire ce qui me semble logique ce sera plus sûr !”, “Il faut mettre quoi comme filtre dans mon masque en tissu ? Je suis perdue ! Les filtres à café, ça fonctionne ou pas ?”

Le port de masque obligatoire