L’Académie de médecine rappelle les précautions et règles d'hygiène à la maison

“Le risque de contamination ne disparaît pas lorsqu’on rentre au domicile, bien au contraire”, rappelle l'Académie de médecine dans un communiqué. Les médecins souhaitent rappeler les règles d'hygiène à la maison “qu’il est indispensable d’observer dans le contexte épidémique actuel, surtout dans les familles avec enfants”, notamment parce que le respect de ces règles réduit considérablement le risque de transmettre ou de contracter le virus au sein du foyer.

L'Académie insiste sur la nécessité de tousser et d'éternuer dans un mouchoir jetable ou son coude, et non avec la main devant la bouche. Il est également essentiel de maintenir une distance d'au moins un mètre avec les personnes vivant dans le même foyer “lorsqu’elles mangent, parlent, toussent ou éternuent”. De même, il est recommandé de se toucher le visage le moins possible et d'aérer son intérieur au minimum 20 minutes le matin et de nouveau le soir.

Le lavage des mains

Les médecins insistent également sur la nécessité de se laver les mains très régulièrement : dès que l’on rentre chez soi, en revenant du travail, des courses, après avoir descendu les poubelles, toussé ou éternué, avant de s'occuper d'une personne âgée et/ou handicapée, après être allé aux toilettes, après avoir jeté les emballages des courses, avant de cuisiner et avant les repas.